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術科考試公布試場分配 音樂系聽寫、樂理首採素養命題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學術科委員會提醒音樂術科考生，聽寫、樂理項目首度採新型試題命題，改以「素養導向」作評量標準。示意圖。圖／清大提供
大學術科委員會提醒音樂術科考生，聽寫、樂理項目首度採新型試題命題，改以「素養導向」作評量標準。示意圖。圖／清大提供

大學術科考試委員會今公布「試場分配表」，今年共7977名考生報考，1月29日至2月7日依序舉行美術、體育、音樂各組考試。委員會也提醒音樂術科考生，聽寫、樂理項目首度採新型試題命題，改以「素養導向」作主要評量標準。

大學術科考試委員會聯合會召集學校國立台灣師範大學表示，今年考生整體人數較往年減少604人，各組報考人數以體育組4060人最多，3029人報考美術組次之。

台師大也指出，為回應新課綱核心素養，過去已經過團隊及全體委員舉行會議，研究國際間音樂專才學習與測驗材料，並開發新型試題評量內容。

「聽寫暨樂理新型試題」模擬測驗與「113學年度大學術科考試簡章」修正內容，兩年前已公布於大學術科考試委員會網站，提供學生參考練習。台師大指出，新型試題將改變過去以「量化知識」為主的情形，改以「素養導向」作為主要評量標準，引導學生靈活思考並拓展音樂知識的多元性及國際性。

台師大談到，新型試題無論在素材選取、真實經典曲目實際採用與理解、作答形式、情境出題、引導思考創作等面相，均朝向更具音樂性且無形的美感培養，使學生具備成為專業音樂家所需的基礎能力與素養，進而與國際接軌。

另外，台師大也只指出，美術組考試時間為1月29日至1月30日，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機；體育組考試時間為2月2日至2月4日；音樂組考試時間為2月5日至2月7日，各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放入考場參觀。

台師大 素養 體育

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