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特殊選才 竹商張可妲上台大農經

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹高商國際貿易科高三生張可妲（左）錄取台大農經系。記者張裕珍／攝影
新竹高商國際貿易科高三生張可妲（左）錄取台大農經系。記者張裕珍／攝影

新竹高商國際貿易科高三生張可妲出生農民世家，從小協助父母擺攤銷售、舉辦食農教育講座，對農業發展展現高度熱忱，近日經特殊選才管道錄取台大農業經濟學系，成為透過特殊選才管道將進入台大就讀。

張可妲的家庭世代務農，以栽種柑橘為大宗，還有西瓜、茭白筍、香蕉與葉菜類等農產，特別注重環境與人的緊密關係，也非常重視食物的品質和安全；在環境薰陶下，張可妲對農業有十足熱情，而且有自己獨特的見解。

新竹高商昨天對外宣布喜訊，張可妲的媽媽謝淑嫺也出席分享女兒喜悅，強調女兒協助家中農務不遺餘力，犧牲睡眠也甘之如飴，抗壓性很好。導師蔡鈺華說，可妲在班上擔任幹部及小老師，具有領導能力，更在高二通過國貿大會考嶄露頭角，很開心她能如願錄取台大。

張可妲認為農業不只是單純生產，銷售也很重要，因此選擇新竹高商累積多項商業證照與技能，也參與勞動部、農委會等農業計畫，加深對農業經營的理解。她也期許自己進入台大後，能透過所學結合家中產業發展，在力所及之處，幫助其他農民。

台大 新竹

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