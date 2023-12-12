正統繪畫技巧融合多變個性 吳姍儒全國技藝競賽奪佳績

新竹市光復高中廣告設計科三年級學生吳姍儒，從小就喜歡畫卡通漫畫，更夢想當一名畫家，國中時開始學習正規繪畫技巧，卻因喜歡求新求變的個性，在網路影片中因緣際會看到光復高中廣設科的介紹，轉而對設計產生興趣，她將從小習得的繪畫技巧融合多變個性，參加112學年度全國中等學校技藝競賽商業類商業廣告職種，從全國80所學校頂尖選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國優勝佳績。

光復高中指出，商業廣告比賽著重於學生的手繪技巧，呈現出一幅有設計感手繪的海報，因此在版面編排和風格表現部分也是個決選的重點。本屆考題是我的餐盤我做主，倡導健康均衡飲食的概念，吳姍儒利用熟練的技巧，透過畫面巧思的安排，和帶有個人風格的插畫語彙，在比賽4小時中盡情發揮，最後該作品獲評審青睞，順利獲得全國優勝。

吳姍儒夢說，設計可以應用繪畫的作品做出更多元的東西，也符合她喜歡不同的和有趣的東西的性格，所以國中時便決定選擇光復高中廣告設計科就讀，入學後一步一步跟著學校安排的課程規畫，習得繪畫與設計相關知識與技巧，在繪畫創作中展現出很大的能量，因為喜歡求新求變的個性，讓她不拘泥於現狀、不受框架限制，大膽嘗試多元的風格，最後在校內技藝競賽中表現優異，爭取到代表學校參賽的機會。

指導教師呂奇品說，平時雖行政與課務繁忙但仍在有限的時間裡積極的指導吳姍儒，針對各種不同風格研究分析，一起討論發展出最適合她的畫風，搭配模擬試題訓練，結合時事趨勢變化，最後將訓練過程融入比賽模式，加上吳姍儒不斷苦練，才能於全國競賽中脫穎而出。

光復高中說，競賽佳績對吳姍儒來說是很棒的成就，除了肯定其學習成長與能力，也是對於學校的教學肯定。能在全國為數眾多的優秀選手脫穎而出，一定需要有學校在訓練及比賽期間全力的支持，學校重視每一位學生的技職能力，在階段性課程及分組教學的規劃下，均能習得專業技能，朝適性適才的方向發展。