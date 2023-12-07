免看統測成績 113四技二專甄審入學提供4646個名額

技專校院招生委員會聯合會今天表示，113學年度四技二專技優保送及甄審入學招生簡章即日起公告上網，四技二專技優保送及甄審入學招生為二個不同招生管道，但均不採計四技二專統測成績，皆採網路個別報名，113技優保送提供493個名額、甄審入學則提供4646個招生名額。

技專招聯會指出，113學年四技二專技優保送入學，共有20校、152系科組和學程參與，提供招生名額493名。凡高中畢業或具備同等學歷學生，於高級中等學校入學後取得符合簡章規定的各項技藝技能競賽優勝名次者，皆可報名。招生辦理期程在明年2至3月，通過資格審查後，可就報名招生類別至多選填50個志願。

另外，技專招聯會也指出，113四技二專技優甄審入學招生則有70校、1217系科組和學程參與，提供招生名額4646名。學生於高級中等學校入學後取得符合簡章規定的各項技藝技能競賽優勝名次，或持有乙級以上技術士證照、專技普考及格證書皆可報名。明年4月起受理考生資格審查申請，通過審查後，可於報名招生類別中最多選擇5個校系科組、學程。

技專招聯會也提醒考生，具備中央資料庫學習歷程檔案的學生，可於明年4月12日起至4月17日登入委員會「學習歷程中央資料庫釋出資料（檔案）查看系統」，檢視並核對學習歷程中央資料庫提供修課紀錄、課程學習成果、多元表現等檔案資料。

即日起於四技二專聯合甄選委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）提供簡章下載查詢，不另印售紙本。