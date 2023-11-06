靜宜應化系黃于庭專題與競賽優 免面試直接錄取台大化研所
靜宜大學應化系學生黃于庭，利用「銥金屬」搭配有機合成的專業，研發出全新化學分子，發光效率高適用於平面照明，打破燈具只是燈管和燈泡的形態，具節能減碳效果；獲行政院環保署第3屆大專校院綠色化學創意競賽銅獎佳績；她以專題實驗和競賽優異表現，獲台大化學研究所初審成績特優，免面試直接錄取。
靜宜大學應用化學系成立即將邁向一甲子，因重視實驗及儀器操作等實作課程，備受各界肯定；黃于庭的指導老師應化系教授陸勤偉說，台大化學研究所除審查申請學生的學業成績外，更重視對專業領域的興趣與成果展現，這無法藉由文字或言語表達，需以實際行動或競賽獲獎成績證明。
黃于庭在校成績並非頂尖，但學術發表與專業競賽表現優異，讓審查委員感受她在專業領域的努力與成果。
黃于庭大一就規劃攻讀研究所，於是加入陸勤偉老師的實驗室開始研究專題；她瞭解考試不是強項，所以選擇以推甄方式，並透過一步一腳印踏實的累積成果。
黃于庭鼓勵想繼續升學的學弟妹，不論選擇考試或是推甄都要勇敢踏出第一步，她因不擅長考試而選擇推甄，但這需要長時間來累積各項成果；還要勇敢參加研討會與競賽來取得佳績，她說不要害怕嘗試，凡事只要努力並全力以赴，就能獲得好成績。
陸勤偉勉勵學生，若要升學需專注學業成績及專業表現，許多知名大學都會以大一到大三在校成績做為碩班甄試的第一階段篩選門檻，所以大一起的成績很重要。若能長期投入系上的專題實驗室，並參加專業競賽獲獎或發表學術論文，就能呈現出屬於自己的成果與專業，這絕對是升學的不二法門。
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