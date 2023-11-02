高中英聽測驗一試成績今寄發 上午9時可上網查

113學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，今天公布並寄發成績通知單。大考中心說，今天上午9時起，考生即可至大考中心網站「113高中英語聽力測驗試務專區」查詢成績，查詢服務開放至明年8月31日。

大考中心說，今天上午提供手機簡訊通知成績服務。凡報名時有填寫行動電話號碼之考生，大考中心以0911511467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。

大考中心表示，集體報名者，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生的通訊地址。如欲查詢成績通知單寄發情形，集體報名者，洽集體報名單位；個別報名者，致電大考中心（02-23661416轉608）洽詢。如要申請補發成績通知單，自明天起至11月7日下周二止，逾期不予受理。

如果考生要複查成績，限用網路申請。大考中心表示，考生如對本次考試成績有疑義，今天至明天可至大考中心網站「113高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄相關資料，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。

成績複查結果通知書將於11月7日下周二寄發，同時提供網路查詢，查詢截止日期為今年12月7日。