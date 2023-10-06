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英聽考試資訊誤植 青民協籲大考中心寄書面通知

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
113學年高中英語聽力測驗第1次考試訂於今年10月21日舉辦，大考中心昨開放應考資訊查詢系統，提供考生查應試號碼等資訊，卻發現在集體報名單位中，約1萬3000名選擇跨區考試的考生的應試號碼、考區名稱誤植。本報資料照片
113學年高中英語聽力測驗第1次考試訂於今年10月21日舉辦，大考中心昨開放應考資訊查詢系統，提供考生查應試號碼等資訊，卻發現在集體報名單位中，約1萬3000名選擇跨區考試的考生的應試號碼、考區名稱誤植。本報資料照片

大考中心昨日寄發113學年高中英語聽力測驗第1次考試簡訊通知，然而卻有多位考生收到錯誤資訊，大考中心今也緊急發出新聞稿坦言，「約 1.3 萬名考生的應試號碼、考區名稱被誤植」，但也僅輕描淡寫，對於可能誤發錯誤簡訊給破萬名考生一事隻字未提。對此，臺灣青年民主協會認為，僅簡訊更正恐有欠周延，呼籲大考中心儘速寄發書面通知。

一位景美女中高三學生向青民協反映，「昨日收到大考中心簡訊時，自己的考試場次是下午場，沒想到今日突然又收到更正簡訊通知考試場次改為上午場，兩封簡訊連應試號碼都不相同」。青民協說，這樣的嚴重疏失也讓學生質疑「如果沒看到更正簡訊，或記成舊的錯誤簡訊的考試時間，可能直接會跑錯場次，嚴重影響考生權益。」

有高中老師提到「自己學校校內，光上、下午場資訊錯誤的就有破兩成的考生，如果學生誤記成舊的資訊，可能直接導致跑錯考試時間而無法應考」，若大考中心只以簡訊更正，恐怕有欠周延。

據了解，景美女中也立刻請各班導師透過班群通知學生，「大考中心今天公告的應試資料出錯，已關閉查詢網頁。請考生明天再上該連結查詢」，除景美女中外，師大附中在內的北市、桃園等多所高中，都有許多學生收到錯誤的應考簡訊。

青民協表示，大考中心應公布有多少學生收到錯誤簡訊，又有多少學生錯誤資訊中的考試上、下午時間被弄錯，若學生沒注意到或因此混淆考試時間，恐將因大考中心行政疏失，導致考生權益受損，因此呼籲大考中心，考試時間只剩兩周，不應只以簡訊通知更正，應盡速以書面通知寄給曾收到錯誤簡訊的考生，並應提醒各校務必請考生考前最後確認考試時間是否正確。

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景美女中 班導師 桃園 英聽

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