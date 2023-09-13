考生注意！113高中英聽一試報名將截止 系統至開放明17時

大考中心今天表示，113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月21日舉辦，報名將於明日、9月14日截止，提醒欲報名的考生把握時間，個別報名考生則請留意系統開放時間只到9月14日下午5時止。

大考中心表示，113英聽考試日前已開放考生報名並繳費，提醒個別報名考生，臨櫃繳費或匯款轉帳於9月14日下午3時30分止；自動櫃員機ATM、網路ATM繳費則至9月14日夜間12時止。

大考中心提醒考生留意報名及繳費截止時間，未依簡章規定期限內辦理報名及繳費，即視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

此外，大考中心也指出，考生報名後務必到大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」，查詢報名處理情形與檢視報名資料。並請考生於確認報名資料期間（112年9月21日至9月22日）確認報名資料。

若發現姓名、考試地區及無冷氣試場等項目，有任一項與原報名資料不同，考生務必於確認報名資料期間內向大考中心提出更正；集體報名者由集體報名單位提出，個別報名者檢具原報名資料提出。

相關高中英語聽力測驗重要試務訊息，皆會登載於本會大考中心網站「最新訊息」及高中英語聽力測驗「考試訊息專區」，請考生多加留意與查覽。