新聞分析／招生專業化 敗給求「生」欲

教育部自二○一七年起投入上億元，推動「大學招生專業化發展計畫」，盼各大學提出客觀審查尺規，落實新課綱適性揚才理念，推行至今遭遇頂大被控態度消極，私立大學更以大數據，在二階面試前先擬出正備取名單，踩招生規範的紅線，教育部若不主動處理，無疑讓投入億元經費打水漂，也重創考招公平性。

少子化海嘯來襲，大學註冊率淹水線近年已從偏鄉淹往都會區，非都會區私校幾乎快被滅頂，北部幾所老牌私校也危在旦夕。儘管教育部期盼新課綱理念能在高中、大學落實，更投入大把預算，全台過半大學都已在校內成立招生專業辦公室，建立評量尺規，打造雙邊互信基礎。

但甄選會公布缺額資料後，上述的努力與拚勁，卻顯得蒼白無力，檢討會一開再開，學生不來就是不會來。

不少私校坦言，招生首要考量是找到「一定會來讀」的學生，才導致不少大學於一階放榜後，慣性上網情蒐，鎖定「退無可退」的學生，評分表的書審、面試標準淪為空話。對不少私校而言，一階放榜形同全部放榜，正取、備取都會全上，招生專業化盡失，能撈到足額考生才是重點。

當各界早已意識到大學招生缺額將持續擴張，多次呼籲教育部調降公私立大學招生名額，教育部仍不聽勸，持續擴張資通訊外加名額，甚至還「重公輕私」，導致昔日以理工聞名的老牌私校招生雪上加霜；當大學不惜以大數據搶學生，等同打臉教育部砸錢推動大學專業化的成果，也讓考招公平性蕩然無存，教育部不能再坐視政策失當下的問題。