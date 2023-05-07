台學聯指服儀嚴踐踏學權 高餐：對接產業規格國際教育

台灣學生聯合會指高雄餐旅大學長年侵害學生各項基本權利，包括服裝儀容規定、強制學生住宿、宿舍門禁晚點名，甚至還有晨掃。高餐大今天表示，考量觀光餐旅及航空業皆有其服儀專業素養規定，學校與產業規格、國際教育對接校準，且在招生簡章及入學通知書皆有載明相關規定。

台學聯指出，依高餐大「學生服儀禮節輔導實施辦法」，學生入校必須穿著校服，否則予以處分。儀容部分也規定不得染非自然髮色顏色，男生頭髮不可過長，甚至規定男生不可蓄鬍。高餐並強制日間部大一學生住宿，晚上會進行集合點名，且實施夜間門禁宵禁；，一、二年級學生須於一周內若干日的早上6時40分進行晨掃。

對此，高餐大今天說明，學校為國內知名的餐旅大學，考量觀光餐旅及航空業皆有其服儀專業素養規定，以2023年獲得QS世界大學「餐旅及休閒管理領域 (Hospitality & Leisure Management) 」學科評比前三名的瑞士旅館管理大學（Swiss Hotel Management School , SHMS)，以及世界上第一所酒店管理學院一洛桑酒店管理學院 (Université de Lausanne, UNIL) ，也有制服規範。

高餐大表示，學校秉持與產業規格、國際教育對接校準，今年榮獲QS全球排名第38、亞洲排名第五，都是秉持專業信念，不斷超越進步的成果。

高餐大說明，於校內非專業課程期間，已開放學生可以休閒服混搭，而服儀、宿舍相關規定也不斷與同學溝通，並朝更人性化管理調整。考量住宿同學安全，於周日至周四的晚間11點進行點名，學生若有需要可請假。相關規定在高雄餐旅大學招生簡章及入學通知書皆有載明，學生入學前皆已知悉，各校皆有其文化養成因素，希望外界以開放、尊重態度看待。