快訊

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

一口氣灌1公升牛奶沒用！營養師教如何正確補鈣：還要曬太陽

台學聯指服儀嚴踐踏學權 高餐：對接產業規格國際教育

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄餐旅大學培養觀光餐旅及航空業從業人員。記者徐如宜／攝影
高雄餐旅大學培養觀光餐旅及航空業從業人員。記者徐如宜／攝影

台灣學生聯合會指高雄餐旅大學長年侵害學生各項基本權利，包括服裝儀容規定、強制學生住宿、宿舍門禁晚點名，甚至還有晨掃。高餐大今天表示，考量觀光餐旅及航空業皆有其服儀專業素養規定，學校與產業規格、國際教育對接校準，且在招生簡章及入學通知書皆有載明相關規定。

台學聯指出，依高餐大「學生服儀禮節輔導實施辦法」，學生入校必須穿著校服，否則予以處分。儀容部分也規定不得染非自然髮色顏色，男生頭髮不可過長，甚至規定男生不可蓄鬍。高餐並強制日間部大一學生住宿，晚上會進行集合點名，且實施夜間門禁宵禁；，一、二年級學生須於一周內若干日的早上6時40分進行晨掃。

對此，高餐大今天說明，學校為國內知名的餐旅大學，考量觀光餐旅及航空業皆有其服儀專業素養規定，以2023年獲得QS世界大學「餐旅及休閒管理領域 (Hospitality & Leisure Management) 」學科評比前三名的瑞士旅館管理大學（Swiss Hotel Management School , SHMS)，以及世界上第一所酒店管理學院一洛桑酒店管理學院 (Université de Lausanne, UNIL) ，也有制服規範。

高餐大表示，學校秉持與產業規格、國際教育對接校準，今年榮獲QS全球排名第38、亞洲排名第五，都是秉持專業信念，不斷超越進步的成果。

高餐大說明，於校內非專業課程期間，已開放學生可以休閒服混搭，而服儀、宿舍相關規定也不斷與同學溝通，並朝更人性化管理調整。考量住宿同學安全，於周日至周四的晚間11點進行點名，學生若有需要可請假。相關規定在高雄餐旅大學招生簡章及入學通知書皆有載明，學生入學前皆已知悉，各校皆有其文化養成因素，希望外界以開放、尊重態度看待。

高餐大學生反映，學生當然都喜歡自由，愈開放愈好，但也了解餐旅大學學生未來的工作就是餐旅航空業，制服要求是基本，所以就學穿制服也沒什麼不對，適度的管理是可以接受的。

高雄餐旅大學培養觀光餐旅及航空業從業人員。記者徐如宜／攝影
高雄餐旅大學培養觀光餐旅及航空業從業人員。記者徐如宜／攝影

服儀 制服 住宿

延伸閱讀

高餐遭爆有服儀、宵禁、晨掃校規 台學聯批踐踏學權

全亞洲最大！成運二林電動巴士園區動土

獨／台大醫學系學生重考占缺 應屆考生「遭卡」提訴願被駁回

基隆2所私立國中17日入學登記 北北基學區皆可不得拒絕

相關新聞

台學聯指服儀嚴踐踏學權 高餐：對接產業規格國際教育

台灣學生聯合會指高雄餐旅大學長年侵害學生各項基本權利，包括服裝儀容規定、強制學生住宿、宿舍門禁晚點名，甚至還有晨掃。高餐...

台大醫備取 今年增加名額

去年台大申請入學醫學系罕見出現二個缺額，其中一人竟是自家醫學系在學生獲正取，遭質疑排擠其他人入學機會。據本報掌握，該名在...

考生注意！申請入學二階備審資料今起上傳 重點一次看

112升大學申請入學第一階段日前已公告，大學甄選入學委員會表示，「第二階段審查資料上傳系統」已於今日（5/4）上午9時開...

台科大四技申請今年暴增3千人 祭70萬獎學金搶普高生

針對普通高中生的四技申請入學已於三月底公告第一階段篩選結果，明日5月4日起至8日進行第二階段複試網路報名。國立台灣科技大...

114學年頂大商管學系參採數乙 盼社會、自然組優秀學生通吃

114學年起數乙將納入分科測驗考科，招聯會今公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」...

114學年分科測驗首度加考數乙 測驗範圍一次看

大學招聯會常委會考量大學選才需求，決議114學年起數乙將納入分科測驗考科，今招聯會公布「114學年度繁星推薦、申請入學、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦