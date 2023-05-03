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114學年大考納數乙 158系組採計

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

考量大學選才需求，大學招聯會常委會決議一一四學年起數乙將納入分科測驗考科。招聯會也公布統計數據，一一四學年分科測驗共一五八個系組首度使用數乙，財經、資訊、商管學群占七成，包含台大會計系、財務金融學系、政大經濟系等商管學院。

招聯會指出，一一三學年共十七個財經學群參採數甲，一一四學年只剩六個系組，其中四個採招生分組，另外二個則屬於高數學需求科系過去就採數甲；至於管理學群，一一三學年有九個系組使用數甲，一一四學年只剩三個。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，數乙多是社會組學生應考，頂大學系於課程規畫上又分為Ａ、Ｂ組，其中一組採計數乙，評估是希望社會組、自然組的優秀學生都能網羅。

此外，大考中心也公告數乙考科範圍，新增數學乙考科測驗範圍定為十年級必修、十一年級必修數學Ａ類及數學Ｂ類均關聯的學習內容、十二年級加深加廣選修數學乙。

數乙 數甲 分科測驗

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