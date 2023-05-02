114學年頂大商管學系參採數乙 盼社會、自然組優秀學生通吃

114學年起數乙將納入分科測驗考科，招聯會今公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，統計114學年分科測驗共158個系組首度使用數乙，其中包括台大會計系A和B組、經濟系B組、法律學系財經法學組等。補教業者評估，學系此舉有望收到更多社會組表現不錯的學生，評估是想自然組、社會組優異學生均收。

根據招聯會公告資訊，頂大商管學院，如台大會計系A和B組、經濟系B組、法律學系財經法學組、財務金融學系；政大經濟系、會計系、國貿系、金融系；清大計量財務金融學系；成大會計系、經濟系等都於114分科測驗參採數學乙。

本報採訪頂大和商學院教授多表示，由於國貿、經濟系等大一課程多有有微積分必修學分，若學生程度不夠，學習上可能出現問題。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，數乙多是社會組學生應考，領導學系於課程規劃上多又分為A、B組，其中一組選擇採計數乙，多是希望社會組、自然組的優秀學生都能網羅。

大考中心今天也公布114數乙命題範圍和示範試題，藍天予也指出，大考中心今日公布的範例試題，和過去考招改制前的數乙差不多，過去的數乙多是側重觀念和簡單的計算能力，而非考解題技巧，目前瀏覽範例試題，114數乙應不會超過過去太多。

但藍天予也指出，考招配合新課綱改制前，舊課綱時期、110學年的學測共計1855個校系參與當年的分發入學招生，其中609個系參採數學乙，比率約占三成，還不包括參採數甲，但根據今天招聯會公告的數據，114分發入學1825個系，僅158個系參採數乙，確實相較舊課綱時期下降了不少。