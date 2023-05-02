114學年分科測驗首度加考數乙 測驗範圍一次看

大學招聯會常委會考量大學選才需求，決議114學年起數乙將納入分科測驗考科，今招聯會公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，大考中心也表示，114學年起，現已實施的數甲測驗範圍未有調整，數學乙測驗範圍則包括高一10年級必修、高二11年級必修數學A類及數學B類均關聯的學習內容，以及高三12年級加深加廣選修數學乙類。

111學年度考招改制，學測數學分為數學A、數學B，但分科測驗僅有數學甲考科，但考量大學端選才需求，大學招聯會常委會決議114學年度起除數學甲考科外，新增數學乙考科。

大考中心董事長、台大校長陳文章今天表示，114學年度起分科測驗數學考科測驗範圍包含部定必修及部定加深加廣選修，數甲考科範圍和現行雷同，仍為「10年級必修、11年級必修數學A類、12年級加深加廣選修數學甲」；新增數學乙考科的測驗範圍定為「10年級必修、11年級必修數學A類及數學B類均關聯的學習內容、12年級加深加廣選修數學乙類」。

陳文章指出，大考中心未來將視高二、11年級教學現場情況，經與各界討論後再斟酌是否微調數乙考科11年級測驗內容，若有微調，將會儘早公告。

另根據大考中心「114學年度起適用分科測驗數學考科考試說明」，考試題型上，數甲、數乙考科試卷都包含兩個部分，甲乙兩卷第一部分都為單選題、多選題、選填題，第二部分數甲則包含混合題和非選擇題，而數乙僅有混合題型。