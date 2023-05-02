114學年分發入學158系組參採數乙 台大會計、政大國貿入列

大學招聯會常委會考量大學選才需求，決議114學年起數乙將納入分科測驗考科，今招聯會公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，考生可查詢各校系於各招生管道所使用的數學考科。經統計，114學年分科測驗共158個系組首度使用數乙，其中包括台大會計系A和B組、經濟系B組、財務金融學系等；政大經濟系、會計系、國貿系等頂大商學院。

由於近年分科測驗不考數乙，不少大學商管學院要求較高程度的數學能力，又分發入學沒有數乙可參採，多只能回頭改看數A，或標準更高的數甲。而根據大學招聯會統計，114學年數乙首度納入分科測驗考科，共158個校系組首度使用數乙，其中以財經、資訊、商管學群居多，約占7成。

招聯會統計，113學年共有17個財經學群參採數甲，到了114學年只剩下6個系組使用數甲，這6個系組中，4個採招生分組方式，另外2個則是屬於高數學需求科系過去均採數甲；至於管理學群，113學年有9個系組使用數甲，待114學年只剩3個系組仍使用數甲。

招聯會整體統計，114學年度分發入學，共73個系組參採數學A，169個系組參採數學B，455個系組參採數學甲，並有154個系組首度參採數學乙。另參採數學B+數學乙有3個系組，檢定數學A或B有74個系組，檢定數學A或B並採計數學乙則有1個系組，還有878個系組不參採數學。

此外，招聯會本次也一併公布114學年繁星推薦、申請入學考科參採查詢，整體而言，繁星、申請入學數學參採狀況均穩定，與113學年度相比，兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，但仍有半數系組不參採數學。

根據統計，繁星推薦114學年共837個系組不參採數學，較113學年多了74個系組；申請入學則有979個系組不參採數學，較113學年增加91個。

招聯會表示，於繁星、申請入學管道中近半數系組不參採數學，參採數學A在3成左右，數學B則接近兩成，其餘約5%系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。

大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統：https://srecruit.moe.edu.tw/mathsys/