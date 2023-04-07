全教總：分科測驗數乙命題竟以數A為本 可能消滅數B

為避免學生過度學習，108課綱將高二數學分流為A、B，學生可依數學需求選修。但全國教師工會總聯合會今天召開記者會，因應大學端考招需求，除了學測數學考A、B，以及分科測驗既有的數甲外，114學年分科測驗將加考數乙，未料數乙命題基礎卻是以數A為本，高二學生恐為了追求選填志願的最大值多選擇修數A，擾亂分流學習的本意，更可能消滅數B。

全教總高中委員會副主委臧俊維表示，108課綱下高二起數學分流為A、B，高數學需求如理工醫農的學生可修讀數A，並於高三加深加廣學習時選修數甲；數B則針對文史、藝術、商管等為志願的學生，若學生志在商管科系，可於高三加深加廣課程選修數乙，或高三不再修讀數學亦可，透過適性分流減輕學生負擔。

但臧俊維指出， 114學年分科測驗欲加考數乙，但大考中心於設定命題範圍時卻是以數A為基礎，甚至納入數A特有範圍，學生為了追求最大化效益，乾脆高二時都選擇修讀數A，因數A什麼都包含，高三時亦可選擇數甲或乙；對選修數B的學生，則須額外再花數十小時自學，補修數A課程範圍才能銜接高三數乙，或只能不考數乙，放棄分發入學部分志願選擇權。

臧俊維表示，一些社區、偏鄉高中學生一直以來選數B的人數較多，但大考中心命題設計，形同讓將數B陷入無用武之地，「是不是可以宣告，數B可以不用修了？」建議數乙考試取材只考A、B共有的內容，並以數乙課綱範圍為準，對考生才是最公平的方式。

全教總理事長侯俊良則指出，根據大考中心111、112學年學測統計數據，今年同時考數A與數B考生大增1.2萬人，六科全考數量增加近9千人，顯示考生多認為考得越多升學時越有保障，有違當初分流學習的初衷，甚至導致分流崩潰、促使高二生都去選擇數A，也抹煞了不同面向的學生。

侯俊良呼籲教育部正視，教育部長潘文忠應盡速召開專案會議進行亡羊補牢，儘速啟動課綱、大考、考招制度的調整和修正，勿讓制度持續折磨教學現場。