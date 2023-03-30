6.2萬人通過申請入學一階 通過率81.71%較去年略降

112學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今天出爐。根據大學甄選入學委員會統計，今年申請入學報名人數為7萬6112人，其中通過第一階段篩選人數為6萬2194人，通過篩選比率81.71%，較去年略為減少1.41個百分點。今年通過篩選考生平均通過校系數2.96個，則較去年2.88個略升。

大學甄選入學委員會統計，近年報名人數受少子化影響略降，今年申請入學報名人數較去年減少逾5000人，實際人數為7萬6112人，通過篩選的人數6萬2194人，兩者皆屬於近三年來最少。通過篩選人數百分比今年則為81.71%，則較去年83.12％來得稍低。

申請入學每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.57個校系，較去年平均5.71個略降；通過篩選平均校系數今年為2.96個，比去年2.88多。

甄選會提醒，通過第一階段篩選考生是取得參與大學第二階段甄試的資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發或公告指定項目甄試通知，及其他相關資料予通過第一階段篩選的考生，考生須繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。

甄選會表示，第二階段指定項目甄試校系要求的審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選委員會。考生如果為應屆畢業生或110學年度以後畢業的考生，可用學習歷程資料庫勾選檔案或自行製作PDF檔案上傳。

為了讓考生熟悉勾選操作，甄選委員會於4月13日至4月19日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料，操作說明等已公告於甄選會申請入學頁面，5月4日起正式系統開放前考生可先測試。