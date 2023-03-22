外公罹癌 他努力通過醫學系首試 雖不及聞喜訊但他仍堅定這條路

「很遺憾...無法和外公分享喜悅！」台東高中繁星推薦共4位學生通過醫學系第一階段，其中，通過國立陽明交通大學醫學系首試的陳炳廷，因為照顧他的外公，讓他堅定考醫生這條路。不過，73歲外公幾天前因罹癌過世，陳炳廷說，「他會堅持努力，拚第二階段，不讓外公失望」。

「通過第一階段的時候，真的很想跟外公分享。」陳炳廷受訪時遺憾的說，從小到高中就是外公在照顧他，課業上雖然外公不懂，也幫不上忙，但外公始終導引他正確的路，不時提醒要好好念書，功課要做好，認真聽老師上課等等，才讓他堅持一定要考上醫生。

他說，身邊家人常因疾病受苦，這對他影響很大，尤其自外公罹患胃癌時，常在醫院照顧外公的他，體驗到病痛帶來的無常，讓國中時期對醫學有興趣的他，在照顧外公這段期間，要考上醫生的志願更加堅定，於是開始加倍努力在課業上，花更多時間閱讀。

其實陳炳廷的讀書方式沒甚麼招數，就是不懂、不能理解的問同學、問老師，然後再花時間去消化，並不斷反覆研習，2月份學測成績出來，就受到很大的效果，4科組合考出54級分。並在導師及學校輔導鼓勵下，填寫陽明交通大學醫學系志願，順利通過第一階段首試。

陳炳廷說，「現在他要努力拚第二階段，堅持自己的夢想不讓在天堂的外公失望，未來，如果順利當上醫生，他一定會回台東服務，醫治照顧需要的病人，不要再受病痛之苦」。