快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林高中繁星熠熠 71名準頂大新鮮人更要努力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

今年繁星推薦入學放榜，國立員林高中71名學生錄取台、清、政、成、陽明交大等理學大學和學系，語文資優班學生楊婕瑜原本把目標設定在政大，在老師高郁喬鼓勵下改鎖定台大，果真錄取台大財務金融學系。

員林高中校長楊豪森說，現在升學和以往不同，以前不是好好讀書即可，最重要的是想讀什麼科系，他都鼓勵學生拜訪自己想念的大學，選擇有興趣的科系好好研讀，日後就會有好的發展，今天錄取理想校系只是開始，真正努力才剛開始。

語資班學生楊婕瑜說，剛進員中時，升學定位在政大財金系，後來跟著導師高郁喬的指導前進，上課認真聽、做題目，學測考出四科53級分，台大財經系採計國、英、數A，她很高興以三科39級分獲錄取。

高郁喬表示，兩年多前得知楊婕瑜的志願，她分析楊婕瑜能駕御物、化但不感興趣，數學是強項，因此給建議，包括「顧好」在校成績、扎穩數學A基礎，楊婕瑜都能做到，突破當初設定的志願。

員林高中這次繁星推薦入學的優異表現還有黃佳鳳等11名學生錄取政大、清大、陽明交大、中國醫藥大學、台北醫藥大學、台藝大、台北教育大學等頂大學系。

國立溪湖高中450名學生參加學測，80人如願摘星，有44人錄取公立大學，國立溪湖高中學生王家寶出身單親新住民家庭，從小沒補習，國中會考成績並不理想，就近升學溪高後跟著老師規畫進度念書，值得一提的是，過去兩多他都在學校福利社工讀換取減免午餐費。這次他錄取台北大學法律系，希望日後能為新住民發聲。

國立員林高中再寫下繁星推薦入學好成績，師生開心分享成果。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中再寫下繁星推薦入學好成績，師生開心分享成果。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中國立員林高中再創下繁星推薦入學佳續。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中國立員林高中再創下繁星推薦入學佳續。記者簡慧珍／攝影

陽明交大 台大 政大 員林 放榜 繁星

延伸閱讀

旭光高中、暨大附中亮麗摘星 錄取率不輸明星校

明星高中繁星申請減少 去年分科測驗「低分高就」是原因

彰化新二代孝子繁星放棄頂大 就近升學照顧父母

新竹縣升大學繁星點點 各校不乏學生上榜台成清交

相關新聞

普台高中摘星 南投狀元林方偉鎖定中國醫過一階

南投縣普台高中林方偉今年以4科57級分，成南投學測狀元，今大學繁星推薦放榜，他通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，輔修中醫...

雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分

繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇...

繁星放榜！苗栗竹南高中共72位同學摘星成功

112年大學繁星推薦公布榜單，苗栗縣竹南高中共計72位同學摘星成功，公立大學有44人上榜，其中黃惠萱錄取台灣大學電機系，...

影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大

今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中...

泰雅族「全村的希望」上政大 留台獨居男孩不補習上台大

112學年度繁星推薦放榜，忠明高中42人上榜，劉銪宸是泰雅族原住民，上政治大學地政學系土地管理組。去年8月申請原住民委員...

屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦