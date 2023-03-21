員林高中繁星熠熠 71名準頂大新鮮人更要努力

今年繁星推薦入學放榜，國立員林高中71名學生錄取台、清、政、成、陽明交大等理學大學和學系，語文資優班學生楊婕瑜原本把目標設定在政大，在老師高郁喬鼓勵下改鎖定台大，果真錄取台大財務金融學系。

員林高中校長楊豪森說，現在升學和以往不同，以前不是好好讀書即可，最重要的是想讀什麼科系，他都鼓勵學生拜訪自己想念的大學，選擇有興趣的科系好好研讀，日後就會有好的發展，今天錄取理想校系只是開始，真正努力才剛開始。

語資班學生楊婕瑜說，剛進員中時，升學定位在政大財金系，後來跟著導師高郁喬的指導前進，上課認真聽、做題目，學測考出四科53級分，台大財經系採計國、英、數A，她很高興以三科39級分獲錄取。

高郁喬表示，兩年多前得知楊婕瑜的志願，她分析楊婕瑜能駕御物、化但不感興趣，數學是強項，因此給建議，包括「顧好」在校成績、扎穩數學A基礎，楊婕瑜都能做到，突破當初設定的志願。

員林高中這次繁星推薦入學的優異表現還有黃佳鳳等11名學生錄取政大、清大、陽明交大、中國醫藥大學、台北醫藥大學、台藝大、台北教育大學等頂大學系。