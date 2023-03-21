新竹縣升大學繁星點點 各校不乏學生上榜台成清交

新竹縣各高中在今年繁星入學表現再創佳績，其中義民高中15人上榜、竹北高中30人、六家高中35人、湖口高中35人、竹東高中更是冠全縣有86人上榜，其中有學生因關心家鄉土地而立志就讀台灣文學，也有新住民子女在逆境中出頭天，學生們的表現讓各校師長感到欣慰。

義民中學今年15位繁星上榜的學生中就有10人錄取國立大學，其中有5位同學曾一同參與教育部數位深耕計畫APEC Cyber Academy國際專題競賽獲得銀牌獎，這次也如願透過繁星一起上榜中字輩以上的大學。

其中義民中學錄取成功大學台灣文學系的鍾瑋珊正是經由專題啟發，探究竹北母親河豆子埔溪的乾淨水議題，因此繁星時便立志就讀台文，希望更了解台灣這片土地，用追本溯源的精神，把台灣的人文精神傳承下去。

義民中學還有新住民子女郭芊芊考出4科58級分，雖年幼父親罹病離世，在母親及奶奶養育下逆境向上，順利經繁星錄取清大工學院學士班。

竹北高中這次有30人繁星錄取大學，其中陳禹庭與黃毓家雙雙錄取台大法律系及政大法律系，教務主任蕭佑玟指出，雖然竹北高中繁星人數相對不多，但大多學生都是自願放棄繁星資格，要挑戰申請入學取得更好的錄取結果。

六家高中表現則突破往年，錄取國立大學的人數就占全校繁星的6成5，達23人，其中的林嘉鍵更是以在校成績第1名錄取台大醫工系，家境不優渥的他靠著高中3年保持課前預習、上課認真、課後複習的讀書基本功，如願上榜第一志願。