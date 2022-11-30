北教大音樂系不採學檔改獨招 潘文忠提一原則恐撤許可

本報昨天報導，新課綱上路後，大學個人申請被要求必採高中學習歷程檔案，占分至少二成，唯獨醫牙等科系選才「重面試、重術科」，占分僅需一成，音樂系則待113學年跟進。不過台北教育大學音樂系112學年率先改獨立招生，寧可扛下缺額無法回流的招生壓力，也不希望被要求必採學檔，更將主修占分提高至96%，盼找到演奏型人才。

教育部長潘文忠今天說，音樂系招生也應扣緊「多資料參採、重視學習歷程」的理念，若北教大音樂系違反此精神，教育部將撤銷單招許可。

大學藝術科系向來透過術科考試，並搭配現場演奏、面試選才，較少參採書審資料，但為配合大學聯招規則，音樂系在新課綱三年後必採學習歷程檔案，占分至少一成，此舉卻讓各大學音樂系頭痛。有教授認為，學習歷程檔案有容量限制，但音樂專長學生難用文字陳述所學經驗，若考生上傳了一堆文字，若看不到術科表現也是白費。

有別於台北藝術大學音樂系自創系以來獨招行之有年，北教大也在今年跟進，卻被音樂界視為「震撼彈」。該系112年獨招後學測國英與術科樂理、聽寫各占1%，自辦術科主修占分達96%。據了解，台師大、北市大音樂系也在觀望113學年要採聯招或獨招，也曾有音樂系主張辦理聯合獨招，但仍未定案。

潘文忠今天受訪表示，大學招生應該朝向多元資料參採、重視學習歷程的方向規畫，除了採計入學考試的成績，也應重視高中在校修課歷程。他也說，目前大學登記分發招生僅採計入學考試成績，其他包括繁星計畫、甄選入學及特殊選才等管道，均應採多元資料採計。

潘文忠說，北教大提送音樂系單獨招生申請計畫書，是為招收不同領域表現學生，教育部經審議後，考量單獨招生更有利於學校重視考生的專業能力、在校修課表現，才同意該校音樂系辦理單獨招生，因此音樂系相關招生規畫仍應扣緊「多資料參採、重視學習歷程」的理念，若學系未能掌握並經查證屬實，教育部將考慮撤銷獨招許可。