震撼彈！寧扛招生壓力也不採學檔 北教大音樂系率先改獨招

新課綱上路後，大學個人申請被要求必採高中學習歷程檔案，占分至少二成，唯獨醫牙等科系選才「重面試、重術科」，占分僅需一成，音樂系則待113學年跟進。眼看必採大限即將到來，台北教育大學音樂系今年率先改獨立招生，寧可扛下缺額無法回流的招生壓力，也不希望被要求必採學檔，更將主修占分提高至96%，盼找到演奏型人才。卻有高中師憂心，若音樂系群起效尤搞獨招，考生恐舟車勞頓又傷荷包。

大學藝術科系向來透過術科考試，並搭配現場演奏、面試選才，較少參採書審資料，但為配合大學聯招規則，音樂系在新課綱三年後必採學習歷程檔案，占分至少一成，此舉卻讓各大學音樂系頭痛。

台師大音樂系教授宋威德表示，學習歷程檔案有容量限制，但音樂專長學生難用文字陳述所學經驗，若考生上傳了一堆文字，若看不到術科表現也是白費；某私大音樂系也說，系上多次開會研究音樂系學習歷程檔案評量尺規，卻始終難定奪，尤其音樂競賽、活動多元，音樂表現難以量化。

武陵高中音樂班教師林若蕎也說，對於音樂班學生，學生現場演奏是相對重要的一環，學習歷程用於展現練習過程，但音樂演奏較難藉由字或單獨的檔案內容呈現，換句話說，學生學習歷程寫得好，也無法知道他是否能演奏的好，寫得不好也不代表演奏能力差。

有別於台北藝術大學音樂系自創系以來獨招行之有年，北教大也在今年跟進，卻被音樂界視為「震撼彈」。該系111年個人申請學測國英占總分5%，主修、副修及術科測驗則占95%，獨招後學測國英與術科樂理、聽寫各占1%，自辦術科主修占分達96%。據了解，台師大、北市大音樂系也在觀望113學年要採聯招或獨招，也曾有音樂系主張辦理聯合獨招，但仍未定案。

北教大音樂系主任林玲慧表示，系上師資已足具獨招特色，另考量部分學生術科強，不一定是音樂班出身，也擔心學生家境會影響學習歷程檔案的品質，沒做檔案也不表示演奏程度比人差，國外音樂院也講求實力，只看台上表現，都是「先唱再講、先彈再說」，如同奧運短跑選手一般，不管你從哪裡來，會跑再說。

林若蕎對此樂觀其成，她表示，音樂班學生較早定向，到了大學應已具備成為演奏家條件，因此在入學選才時，以主修樂器作為主要評選條件，是符合人才訓練的策略之一，現又受音樂學習「個別化」的影響，每位孩子學習進度不同，聯招確實很難篩選人才。

林若蕎也提到，新課綱上路前，教育部已推動藝才課綱前導計畫，不僅改革專長領域課程，也建構未來人才培訓的策略。她認為，國北教藉獨招，較能選擇自己想要的學生，尤其部分高中已在施行演奏人才的培訓策略，就地培育台灣未來的音樂人才，獨招的作法，也將是大學音樂系選才趨勢。

台中二中音樂班教師廖耿志表示，北教大考試在術科大考前兩天辦獨招，學生普遍反映怕備考腳步被打亂，對中南部考生來說，除了要多一筆報名費，還有交通費、住宿費等雜支，若其他大學音樂系群起效尤，學生開銷將不小。

一位不具名國立大學音樂系教授也提到，台師大、北市大、北教大每年負責辦理全國大學音樂系術科考試，若北教大獨招，未來恐少了一所協辦學校，若再連台師大、北市大也走向獨招，全國術科考試恐沒人承辦，學生還得四處花錢報考。有教授認為，台灣的教育氛圍是「學生選擇越多越好」，與國外各有特色的音樂院有所不同。

教育部表示，大學招生已朝「多資料參採、重視學習歷程」方式選才，除了入學考試成績外，也應重視考生在校修課表現。因此除了「分發入學」僅參採學測及分科測驗成績外，繁星推薦、申請入學、特殊選才及其他各類單獨招生管道，都應秉此精神設計招生方式。

教育部說，北教大音樂系申請獨招是要招收不同領域表現學生，經教育部審議，考量單獨招生更有利於學校重視考生的專業能力、在校修課表現，因此同意該校系獨招。不過音樂系相關招生規畫仍應扣緊「多資料參採、重視學習歷程」的理念，若學系未能掌握並經查證屬實，將撤銷該系獨招許可。