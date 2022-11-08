明年個人申請 增104系不採英文

台大工學院多系明年大學個人申請不參採學測國文掀熱議。本報進一步細究，發現明年也多出破百個校系不採計英文，多為私校，不乏參與教育部大專雙語化學習計畫的老牌私校，甚至是國際貿易、國際企業相關科系，也有私校工科。教育界分析，少子化下，私校為求生存只能「放大絕、開大門」，不僅有違雙語國家政策，也恐加劇英語雙峰化。

大學甄選會日前公告一一二學年大學繁星推薦和申請入學校系參採學測科目，今年原有一二五七系採計英文，但明年大減一○四個剩一一五三系。外界預料未來恐有更多校系加入不參採行列。

私大教授：少子化是直接原因

有私立大學教授坦言，少子化是直接原因，減少參採科目有助於學校撈到更多學生，先往下搶學生，學生素質則等把學生招進來再說。尤其個人申請彈性較高，若求英文表現，可在面試時設計相關問答。

東海大學包括電機、統計、社會系明年都「棄守」英文。東海教務長楊定亞說，校方尊重各系考量，但從整體面來說，科系參採科目若愈多，可招募的學生數就會變少，因此學校也請科系可適度把採計科目降低，招生會較容易。

升學輔導專家藍天予說，前端大學對英文仍有要求，但當前端學校把英文好的學生都收走，私校的思維則是「先註冊」，學生英文能力可事後再訓練。

私校工會：私大已「寧濫勿缺」

全國私校工會理事長尤榮輝說，私大放棄參採國文或英文，就是先搶先贏，未來會有愈來愈多大學用最低門檻招生，採「寧濫勿缺」、「會呼吸的全要」等的「放大絕、開大門」策略。也有不具名教育界人士說，社會科級距普遍較高，私立大學將英文科刪除，僅保留國文、社會，是想拉高科系分數。

大學問執行長魏佳卉憂心，公私立大學不同步減招，私校要存活勢必「愈採愈少」，恐讓台灣學生英語雙峰化加劇，且教育部持續開放資通訊外加名額，恐讓工科大校難生存，明年已有多校「自宮」、棄守英文，若持續擴大外加，基礎工程產業人才恐也斷鏈，魏佳卉直指現在的教育策略根本「頭痛醫到腳」。