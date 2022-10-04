高中英聽測驗9.8萬人報考 考試時間增為50分鐘

大考中心今天表示，112學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於今年10月22日舉行，總計約9萬8千餘人報考。明天上午9時起，考生可至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」查詢系統查覽、列印，或以電話語音查詢應考資訊，若考生報名資料有填寫手機號碼，也會於明日主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

大考中心提醒，考生應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及注意事項；建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試。

大考中心也說明，本次英聽考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為11時至12時，下午場為2時至3時，考生須依應考資訊的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。也由於英聽不開放考生查看試場，也請考生於10月18日試場分配表公布後，至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖資訊。

大考中心提醒，自112學年度開始，英聽測驗預備鈴響至考試開始鈴響之間改為10分鐘，考試說明及正式考試時間改為50分鐘，合計時間仍維持60分鐘。英聽於考試開始鈴聲響畢後不得入場，逕行入場者，扣減其該節全部成績。

英聽測驗作答使用A4答題卷，印有考生應試號碼與姓名。考試鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴聲響畢後，請依播音指示於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答。