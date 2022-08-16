高中科學班畢業九成讀理工醫 她選讀台大法輔經濟

全國共有10所高中設有科學班，設立目標是為了培育兼具人文素養及科學專業知能的科學人才，在學生接受三年培育後，近十年有24%學生畢業後選讀基礎科學系，另有近36%讀工程、31%讀醫藥。但也有學生選擇走跟同學不一樣的路，選讀文法商或其他學系。

五年前從師大附中科學班畢業的鍾同學，現在就讀台灣大學法律系司法組，輔修經濟學系，她便是教育部近十年科學班升學進路數據中，149名選讀文法商學系的其中之一。

鍾同學小時候數理相對其他科目突出，功課也算是中間程度偏上，國中也有參加數學方面的競賽，她形容自己「國中也算是走理科」，因此當時除了身邊的老師、家人，自己也希望能進入科學班，繼續鑽研數理的興趣。

不過，計畫趕不上變化。鍾同學回顧，高中進入科學班後，除了跟著課表接受基礎科學訓練，科學班學風自由，也鼓勵自主學習，因此也接觸人文社會相關的朋友。

當年鍾同學恰好參與到服儀解禁的話題，也連帶啟蒙對學生權益的關注，在這過程中，她發現自己對於「法律」較感興趣，在科學班的好處，就是給了他們很多自主學習的空間，好讓他們自我探索自己的志趣。

一路到了高二下學期，鍾同學當時便猶豫要不要繼續念基礎科學領域，一直到了高三，打定主意接下來想念法律或經濟。她認為，大家進入科學班，是在國中做出的決定，但高中三年興趣會有不同變化，科學班鼓勵學生探索自己的興趣，也相對比別人有更多空間探索興趣。即便她有通過科學班資格考，也完成了物理個別科學研究，但人文社會領域更吸引她。

實際上，科學班除了提供基礎科學訓練課程，也給予學生許多自由發揮的空間。鍾同學也觀察，不管在科學班走得是數學、物理取向，就算你都走物理，大家在物理興趣也很不同，本來就需要額外課外學習。

科學班帶給鍾同學最大的學習，便是從中學習找到問題的「問題意識」，這些也是自己在社會科學領域很受用的技能。

不過當她身邊有約四成同學選讀如電機、資工等工程學系，以及醫學、藥學等醫藥學系，另有近兩成學生選讀基礎科學系，自己則成了選讀人文社會科學系的「個位數」。

鍾同學說，自己在師大附中科學班遇到的老師，非常鼓勵學生按照興趣發展，對於科學班學生升學，並沒有任何先入為主的觀點，反倒是自己在透過學測個人申請時，曾在大學第二階段面試時，被大學教授好奇地提問，「科學班怎麼會想走社會科學？」

鍾同學當年是報考台大經濟系，當經濟系教授問起了前述的問題，她則向教授說，自然科學跟社會科學訓練有相像的地方，好比做研究，要清楚定義問題，並且找到理解問題的方式，只是自然科學關注物質或自然層面的內涵，社會科學則考慮人為因素。不過她也笑著說，也許經濟系學生需要有一定的數理基礎，自己恰好也具備這方面的能力。

鍾同學現在是「大五」，她從經濟系的主修，轉系為主修法律系司法組，輔修經濟學系，她預計今年暑假結束後就能獲得畢業資格。談起未來發展，鍾同學表示，也許明年會報考國家考試，目前鎖定以律師為職涯目標。