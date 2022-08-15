26歲科技新貴意外考上醫學系 網友分析這幾點：去唸絕對划算

有一位網友說他已26歲，目前在科技公司工作，今年沒特別準備就跟著家教的學生一起上考場，結果分發結果出來，他考上了某醫學系，詢問網友意見，是否該轉業當醫生？

日前有一網友透過Dcard以「裸考上醫學系要去唸嗎？」為題發文， 說他本人現在某科技公司上班，今年跟著家教的學生一起去參加大考，分科測驗結果出來，他竟然考上了！因平常都一直有在教學，所以才能在沒有特別準備的情況下考上醫學系，說念醫學系並不在他的生涯規畫中，而且唸醫學系要好幾年的時間，而今年已26歲，不知去唸是否划算？

該文一出，引發網友熱烈討論「當然要去唸，當醫生蠻值得的，而且你在科技業待過，目前應該也不缺錢，對醫生懷抱憧憬就去吧」、「人間真實，一堆把醫生講的多可憐的老主治，最後還是叫自己小孩選醫科，考不上台灣的就算送出國也要讀醫」、「絕對划算，社會地位、生活品質、薪水都比工程師好，在醫院很多護理師還會主動去貼醫生，當上醫生就是人生勝利組了」、「建議去念醫。除非你科技業有把握做到主管一路升，不然到40左右就有職業危機。但醫生做到60+都沒問題，有興趣做研究的話也可以在學校教課。」

但也有網友持反對意見「科技業薪水不好嗎？」、「不划算，唸書+實習出來都至少35了」、「兄弟，科技業年薪百萬多棒！但你如果對救死扶傷有興趣是可以讀啦 但....很辛苦呦！ 家族有科技業也有醫療行業的，大家都一致推科技業的部分，醫生上學就要花很多錢，然後還要實習，再花個好幾年才能爬上主治，實習的時候日夜顛倒，錢也沒很多 要想清楚喔！」