天主教德光中學、聖功女中分科測驗亮麗 7成上國立大學

台南市德光中學應屆畢業生參加大學分科測驗，成績亮眼，其中數理資優班曾以智考取台大醫學系，他學測56級分，放棄繁星、申請入學管道，憑著努力，拚上心中第一志願科系。聖功女中也開出紅盤，7成上國立大學。

德光中學表示，分科測驗放榜是該校在新課綱實施後的另個大豐收，加上繁星、申請入學管道，共錄取醫牙學系7人、台大8人、成大19人、清大4人、陽明交大4人、台師大5人、政大6人、中字輩約40人，頂大的醫藥衛生群約30人，總計占所有畢業生的三分之一。

數理資優班曾以智考取台大醫學系，獨占鰲頭，他在德光六年，國中即學霸型人物，思路清晰，非常有自己的見解，學測落在56級分，放棄繁星、申請入學管道，立志拚分科考試；數理資優班林資堯，同樣就讀德光六年，放棄已經錄取的中央警察大學，參加分科考試，錄取台大化工。

聖功女中成績也亮眼，今年考試分發榜單應屆學生共有94人錄取，其中國立大學及醫學相關科系69人，達七成以上，包含台大法律，陽明交大，政大、成大等相關科系。校方表示，該校表示，今年升大學有4人錄取醫學及牙醫系，平均每2人就有1人就讀國立或醫學大學院系，另有3人錄取國外頂尖大學。更可喜的是，去年畢業生陳梓瑄、郭樺菁重考，分別錄取成大牙醫系及中山醫學系。