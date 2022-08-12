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分發入學清大罕見出現2缺額 教務長這麼分析

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
111學年度大學分發入學管道今天放榜，身為頂大的國立清華大學罕見出現2個缺額，引起關注。圖為清華大學校門。本報資料照片
111學年度大學分發入學管道今天放榜，身為頂大的國立清華大學罕見出現2個缺額，引起關注。圖為清華大學校門。本報資料照片

111學年度大學分發入學管道今天放榜，身為頂大的國立清華大學罕見出現2個缺額，引起關注。清大教務長巫勇賢說，2個缺額出現在幼兒教育學系，坦言出現缺額確實意外，分析應是與分發入學該系有設定學測門檻須達國、英文前標有關，下個學年度會再度評估是否調整。

巫勇賢認為，幼兒教育學系本身學系發展條件很好，分發入學出現缺額與少子化關係不大，且前面繁星、個人申請階段都沒有缺額，同學畢業後就業機會也多，因此研判是今年是第一屆分科測驗，分發入學不只可以參採學測成績，也可訂定門檻導致該系出現缺額。

巫勇賢說，清大幼兒教育學系在分發入學制度，設定學測在國文與英文科目都要達到前標，可能因此刷掉了一些有意願就讀的學生，這樣的狀況確實特別，往年指考分發不會出現缺額問題，未來將跟學系討論並收集更多資料，評估是否再設定學測門檻。

學測 分科測驗 清華大學 少子化 放榜

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