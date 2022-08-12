分發入學51所大學招不滿！文大缺額逾2千、頂大也受挫
111學年度大學分發入學管道於今天上午放榜。受到考招改制和少子化衝擊影響，今年考生數大減，最終缺額總計1萬4493人個，分布於51所大學，文化大學招生缺額達2378個全台最多，頂大如清大、台師大也罕見出現缺額。
大學考試入學分發委員會公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。今年錄取率達98.94%僅269人沒有錄取、總缺額數為1萬4493個，雙雙創下新高。
考分會執行秘書、成大教務長蔡群立表示，今年學測數A頂標僅有10級分創新低，由於考生成績並非太理想，因此沒有參加後續申請入學和繁星，導致甄選入學名額都回流至分發入學。分發入學缺額較多原因在於分科測驗報考人數相較去年減少約1.1萬人，回流名額亦增加，以致於今年缺額數大增。
根據考分會統計，今年有缺額的大學共51所，其中公立大學22所、私立大學29所。文化大學招生名額多缺額亦多，今年缺額達2378個，全台最多；其次則為淡江大學1037個，以及義守大學1007個。
公立大學今年也出現缺額，其中以國立嘉義大學最多達299個，國立東華大學187個、國立屏東大學147個。頂大中，清華大學也罕見出現2個缺額，台師大10個缺額，中興大學亦有3缺額。
無缺額的學校全台共計11所，均以頂尖大學為主。分別為台大、成大、政大、陽明交大、中央、中山等校。
考分會也分析，今年分發入學管道中14所私立學校缺額比率逾75%，另有7所私校缺額比率在75%至50%間。公立大學若有缺額，則有17所比率在25%以下，另有三所缺額比率在50%至25%，僅兩所比率在75%至50%間。
成功大學校長、考分會主委蘇慧貞表示，高等教育現況無論是入學人口到整體發展，未來幾年挑戰會更多，建議大專校院必須從重新整頓發展特色，務實看待發展資源並且和社會共同發展。可以試圖從教學端強化學生職涯發展和與社會的連結，每間學校都要一起努力，才能讓學生更能理解學校定位和未來發展的可能性。
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