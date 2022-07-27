分發入學名額首度高於報考生數　大學錄取率估直逼98%

今天（7/27）分科測驗成績公布，大學考試入學分發委員會也於稍早公布考試分發管道名額、成績人數累計表和最低登記標準。今年供提供3萬9350個名額，相較去年增幅達8.3%，各招生回流名額相較去年大幅提高約25%，也讓分科測驗報名人數首度低於分發入學名額，錄取率預計將超過去年97.98%。

分發會今天公布考試分發管道相關數據，分發會分發組主任黃信復表示，今年共有62校、1900個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，增幅約8.3%；各招生管道回流名額總計1萬4435名，較去年增加2889人，大幅提高約25%。

黃信復談到，今年首度分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98%為高。

各界先前已預估，先前已核定的分發入學名額加上申請入學回流、放棄等名額，將多於分科測驗報考生，因此今年分發錄取率可能超過100%。

黃信復分析，今年錄取率一定會比去年高，但是否突破100%很難斷言，在於學生一定要達最低錄取標準登記門檻才能登記，即可過濾成績不符合標準的學生，各校系也可設立不同考科成績檢定門檻，未達標者不能登記分發；加上也有考生非特定科系不讀、落榜等可能性，只能說錄取率會比去年高，但不至於超過100%。

另外，111學年度學科能力測驗考科首度納入採計科目，因此採計組合變化較大。分發會統計，今年共有163種採計組合，比去年76種來得多，考分會也公告各採計組合成績人數累計表，各組合以報考該採計科目考生成績累計，並提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計方式，方便考生便評估自己成績於全國的百分比。

今年成績計算方式亦變更為60級分制，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」採計組合，3科合計22級分以上考生方可參加登記。

考分會建議，考生可將一百個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3點半，之後僅能使用ATM繳費至8月2日中午12時止，登記時間從7月30日上午9時起至8月2日下午4時30分，逾期無法受理，請考生務必提早上網選填志願，預定於8月12日放榜。