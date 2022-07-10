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首屆「分科測驗」登場 疫情影響考生隔窗看考場

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。下午開放考生查看試場。考生、家長要量體溫、全程配戴口罩，才能進入學校。校方貼心的為考生準備「金榜題名」加油字牌，預祝考試順利。記者黃義書／攝影
首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。下午開放考生查看試場。考生、家長要量體溫、全程配戴口罩，才能進入學校。校方貼心的為考生準備「金榜題名」加油字牌，預祝考試順利。記者黃義書／攝影

首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。

下午開放考生查看試場。但大考中心規定因疫情影響，考生與家長只能在考場外查看的座位安排，不可進入試場（教室）內，且要量體溫、全程配戴口罩，若有發燒情況，則不得進入學校。

台北建國中學的考場，進入前必須量體溫、手部酒精清消，校方貼心的為考生準備「金榜題名」加油字牌，以及大門入口處還有一顆大大的「粽子」高掛在上面，預祝學子們都能「高中」、「包中」。有考生從「高中」下穿過，也有考生伸手摸了一下，期待求得好考運順利「包中」。

因疫情影響，考生及陪同的家長只能在走廊上看考場，了解考生座位的位置，不能進入考場。

首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。下午開放考生查看試場。校方貼心在門口高掛了一顆大大的「粽子」，預祝學子們都能「高中」、「包中」。有考生從「高中」下穿過，也有考生伸手摸了一下，期待求得好考運順利「包中」。記者黃義書／攝影
首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。下午開放考生查看試場。校方貼心在門口高掛了一顆大大的「粽子」，預祝學子們都能「高中」、「包中」。有考生從「高中」下穿過，也有考生伸手摸了一下，期待求得好考運順利「包中」。記者黃義書／攝影
首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。下午開放考生查看試場。因疫情影響，考生及陪同的家長只能在走廊上看考場，了解考生座位的位置，不能進入考場。記者黃義書／攝影
首屆的「分科測驗」明天（11日）登場，一連二天舉行考試。下午開放考生查看試場。因疫情影響，考生及陪同的家長只能在走廊上看考場，了解考生座位的位置，不能進入考場。記者黃義書／攝影

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