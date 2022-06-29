分科測驗衝刺／數甲觀念彙整決勝 高三選修單元最關鍵

首屆大學分科測驗將於7月11、12日登場，聯合新聞網27日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點和答題要訣，助新課綱首屆考生高分上榜。

分科測驗僅考數甲，也是二類、三類組應試關鍵考科。北一女中數學科教師吳銘祥表示，由於今年為首屆分科測驗，學生只能從過往指考數甲中找尋練習方向，建議學生，可於前一至四冊中先行概念知識彙整，綜觀近年數甲命題配分，第一冊注重指對數函數基本運算和函數圖形；第三冊側重三角函數基本判斷、圖形判斷，著重三角函數值的比較，平面向量內積定義也是重點，強調向量在內積的定義和畫圖判斷。

吳銘祥指出，第四冊重點在於空間向量內、外積性質判斷，以及空間中平面與直線，著重代數與空間概念結合。另外，線性變換矩陣中的推移、伸縮、旋轉、平移矩陣判斷及應用學測未納入考試範圍，在過去指考中卻能和第五冊複數的極式呼應，二階方陣對應的平面變換近年來更成為熱門考題，旋轉變換則是出題常客，旋轉的意義也可用複數乘法表示，需要學生多加留心。

除了概念性的彙整外，吳銘祥說，統整性的解題能力也是學生應加強的方向。統整性題目命題上多會涵蓋兩個單元以上的內容，提升整體試題鑑別度，也是兵家必爭之地，通常見於高三數甲上下冊中，命題比重約占40%。

綜觀近年配分，吳銘祥指出，選修（上）中的複數四則運算，著重其四則運算在複數平面及極式中的幾何特性，如用複數乘法表示旋轉的幾何意義； 選修（下）數列及函數極限，強調極限收斂判斷以及函數極限的基本運算；微積分運算及應用則考基本定理在函數間的區域面積及函數的極值判斷，也是每年計算題的熱門題型。

另外，吳銘祥說，微積分基本定理、利用微分求極值學生也應該了解到求極值諸多法門，包括柯西不等式、二次函數配方等。應加強單元間的連結能力，甚至多練習跨章節題目，才能在眾多考生中脫穎而出。

補教老師林名揚則分析，今年考題重點空間向量內積、外積應用仍是命題委員的最愛。微分及微分應用，如三次函數圖形以及極值的應用問題；無窮數列的極限概念則有機會搭配迴數列；複數在代數上的應用，如以多項方程式已知虛數根求解其餘根，都是考前可再加強的概念。

林名揚也分析，非選題可能設計為題組，第一小題單純解數學問題，之後逐漸轉變為表格判讀等深入應用。也建議考生，一定要試著練習近十年的指考數甲考題，並記錄對應的知識點，必定會發現歷年考試重點非常集中，建議此時再回頭弄懂考過的定理，甚至自行證明一遍。

吳銘祥則談到，今年數甲選考者最多，分科測驗應如過往是理工科學生的戰場，也是難度強度高的試題，但鞏固根本觀念才是考試訣竅，對於過度艱深的題目其實無需涉獵太多。最後衝刺時段，也呼籲學生逐步調整作息、正常飲食，考試當天才能發揮得宜。