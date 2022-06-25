專才菁英也能「補」出來？ 大學：面試易看出破綻

大學陸續開辦特殊選才升學管道，招募單科資優或具備特殊才藝專長學生，但開辦數年來也有坊間補教業者想插旗。各界好奇，究竟靠「補出來」的專才大學能否識別，大學端則表示，特殊選才多設有面試機制，學生是否長時間投入、鑽研很容易辨別，也許學生可以補出領域專業知能，但對知識的好奇和熱愛則學不來。

清大開辦特殊選才多年，招生策略中心主任王潔指出，補習一直以來是台灣的升學特有文化，在於家長信任補習贏面可比其他學生大，可說只要成為升學管道，就會變成業者的生財管道，且隨特殊選才的出現，家長確實會心動不用考學測也有學校可讀。

但王潔說，清大開辦特殊選才，無論資工系或其他科系，審查多是希望看到學生長時間投入，了解學生興趣的起源和誘因，很多學生不只在高中階段才投入，甚至小學國中就開始投入私人時間，系上多設有面試，盼了解學生志向以及為何走上這條路。

另外，王潔也談到，過去於甄選上發現，部分學生會將過去特殊選才錄取者作為模範，或學校邀請錄取者分享心得，但並非複製他人經驗就能十拿九穩通過特殊選才，「我們就沒收過一模一樣的學生。」

一名國立大學教授更談到，學生可以透過補習硬補出術科或技術操作、專業知能，但近年觀察，特殊選才的入學生多有很強的自學能力，且對事物具備強烈好奇心，甚至擁有一套自己解讀知識的邏輯。學生可以靠人為補強技術，但長時間的琢磨心得並非可短期可速成，實不該用功利思想扭曲升學途徑的本意。

台大副教務長陳林祈則說，只要透過面試教師都看得出來，也能從其表現和反應看出他對專業領域的熱情，希望學生無論透過何種管道升學都應保持平常心。