南一中上台大人類系 他自稱叛逆：馳騁包山包海領域

台南一中應屆畢業生陳禹翔愛寫作，從校內徵文比賽活動，接觸到「憂鬱的熱帶」一書，對人類學產生興趣，學測57級分可申請許多熱門科系，他獨鍾人類學，錄取台大人類學系，未來要馳騁在包山包海、寬闊領域的探究。

陳禹翔說，高二參加校內竹園文藝獎獲得首獎，頒獎典禮上從演講人口中得知結構人類學宗師李維．史特勞斯著有「憂鬱的熱帶」這本書，詳細閱讀後，對包含歷史、文化各領域的人類學產生興趣，進而閱讀相關書籍，也上台大網站了解人類學系，進而展開一連串學習與探究。

他利用自主學習課程研究保生大帝的分靈，進而探究神像雕刻，除了採訪雕刻師、探討雕刻產業，並探究雕刻師在宗教上扮演的角色。另加入校內社團青年社，關心在地化文、產業，以創生為主題，和同學撰寫刊物主題內容，也到金門採訪並和金門高中交流，了解當地文化、生活狀況，以及年輕人和年長者政治意識上的差異，也從中更確立自己的興趣與志向。

這是門包山包海的的科系，從政治、文化、宗教、醫療到藝術，也因為範圍廣，難找到焦點，想讀這一科系的人被認為有叛逆性格。陳禹翔說，自己就有叛逆性格，因自己有很多興趣，希望未來能用這些能力把所學結合，成為跨領域人類學者。

家人考量到未來就業市場，難免對孩子要念人類學有猶豫，認為出路不穩固。陳禹翔說，也經過一番角力，但就看誰意志強，欣喜家人轉為支持。

台南一中多數學生都選擇理工、生醫，陳禹翔說，社會組的學生少，在校內已有被認為「大逆不道」的感覺，因此他要讀人類學系，社會組的同學都不會覺得奇怪，反而相互鼓勵，而在面試前的準備，也有找不到參考資料的困擾，因為近幾年來學長無人申請人類學等相關學系，但同學都能相互幫忙，幫忙找資料、想問題，因此在面試時，能有好表現。

但也從中了解到學習歷程檔案的重要，教授的問題很多和自己的學習歷程檔案有關，而且連結到地理、人類學，因此，建議在做歷程檔案時務必按部就班，踏實去做，否則面試時可能會被看破手腳。