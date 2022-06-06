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大學繁星放榜 宜蘭公私立高中10人錄取醫學系及牙醫系

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
私立慧燈中學繁星醫科再度全壘打，王妤嫙（左二）錄取陽明交通大學醫學系，李彩禕（右二）錄取台北醫學大學醫學系，表現優秀。圖／慧燈中學提供
私立慧燈中學繁星醫科再度全壘打，王妤嫙（左二）錄取陽明交通大學醫學系，李彩禕（右二）錄取台北醫學大學醫學系，表現優秀。圖／慧燈中學提供

大學繁星入學醫科放榜，宜蘭5所公私立高中有10名學生錄取醫學系及牙醫系，學測6科考出90滿級分的國立羅東高中林欣綠，錄取台大醫學系；私立慧燈中學學生王妤嫙錄取陽明交通大學醫學系，李彩禕錄取台北醫學大學醫學系，繁星醫科再度全壘打，表現優秀。

繁星第八類學群(醫藥衛生學群)今天放榜，羅東高中今年學測90級分榜首，數理資優班的林欣綠錄取國立台灣大學醫學系、同為數理資優班的許哲瑋錄取台北醫大學醫學系、林芷璿錄取中山醫學大學牙醫學系。

私立慧燈中學向來都是繁星入學的常勝軍，今年共76名學生錄取，錄取人數蟬聯宜蘭冠軍寶座；至於醫科方面，校長吳松溪表示，今年該校王妤嫙錄取國立陽明交通大學醫學系，為全縣唯一，李彩禕確定錄取台北醫學大學醫學系，延續去年醫科全壘打優異表現，今年慧燈醫科再度全壘打。

慧燈表示，學校成績排名前百分之一的王妤嫙，高一錄取生物人才培育計畫，高二到宜大進行實驗計畫，並參加學科能力競賽獲得生物科第三名，高二時多益拿下940分的佳績；錄取台北醫學大學醫學系的李彩禕高一積極參與各項活動，並利用課餘時間參與寒冬送暖公益活動、伊甸基金會雲志工服務，榮獲2022生物奧林匹亞初賽嘉獎、東區學科能力競賽佳作，這兩位同學在高二時分別擔任熱舞社的前後任社長，兼顧學業，多元興趣發展。

全縣公私立高中10人錄取醫學系及牙醫系名單如下：羅東高中林欣綠台大醫學系、許哲瑋台北醫學大學醫學系、林芷璿中山醫學大學牙醫系，蘭陽女中陳彥樺台北醫學大學醫學系，宜蘭高中游廷偵高雄醫學大學醫學系、李靖萱台北醫學大學牙醫系、林柏毅成功大學牙醫系；私立慧燈中學王妤嫙陽明交通大學醫學系、李彩禕台北醫學大學醫學系，私立中道中學王治諠台北醫學大學醫學系。

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