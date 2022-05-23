個申面試兩樣情 有教授勤摘要從學檔出題 大哉問也一堆

上周末是大學個人申請二階甄試黃金周，卻有考生發現，部分大學教授似乎沒根本沒看他們的學習歷程檔案，面試時天馬行空的大哉問，或讓考生統一抽題，這也讓學生憂心，若教授沒在口試過程問出檔案內容，就怕有考生請人代筆的檔案在書審階段瞞混過關。但也有學生碰上勤做摘要提問的教授，雙邊聊到忘我，直到系所助理「喊卡」才結束面試。

各校系二階甄試除了看學測成績，還包括筆試、面試以及書審資料。今年是新課綱首屆高三生升學，學生耗時三年製作的學習歷程檔案，也成為二階書審、口試的重頭戲。大學招聯會也公告，學測成績至多占總成績五成、一般校系採計學習歷程檔案至少達兩成。但並未硬性規定出題方式。

林姓考生面試北部某大學教育系，他交出一份學習歷程自述、一份多元表現綜整心得，以及三份課程學習成果與十份多元表現。但他觀察，教授提問僅限於學習歷程自述，也讓他不解，新課綱強調完整學習，耗費多餘心力做檔案的意義何在？

另名面試北部某私大資管系的考生則說，教授都在閒聊，完全沒問到書審問題，她坦言覺得失望；也有一名高三生面試某私大法律系，完全沒過問審查資料，也讓他憂心若有考生找人代工檔案，單看書審資料也抓不到。

也有考生觀察發現，大學教授二階重點只擺在「學習歷程自述」，但課程學習成果、多元表現、多元表現綜整心得也就沒那麼重要，甚至在向教授提到課程學習成果時，教授還一臉疑惑的問「那是什麼？」，也讓他質疑，大學端與高中在落實新課綱的過程中，已在資料審查出現資訊落差。

不過一名去面試台大社工、世新新聞、北教大社發系的考生則提到，教授問題都從檔案出發，前兩系教授還提前做摘要，桌上擺著A4紙，北教大則現場翻書審，再挑出與科系相關能力來追問；另名面試輔大法律系的考生則提到，自己在就讀動機有提及死刑定讞相關議題，教授據此追問自己對死刑的看法。

一名私大教務長表示，學習歷程檔案會列入書審評分，大學教授都會仔細看，但以今年來說，審查委員5月17日早上9點才能進入系統審閱考生資料，照慣例要在面試前，也就是20日前初步評分，僅72小時能消化書審，確實是不可能任務，對於認真看學生資料的大學教授，一定非常崩潰。

一位不具名的傳播科系大學教授提到，面試只是二階甄試的其中一環，但系上人力有限，當面臨「三倍率」的眾多考生時，教授也須分頭處理書審與口試，但他坦言「確實無法要求每位口委都要看學生資料」。

成功大學教務長王育民則表示，他不認為大學教授沒提前看過檔案，倒可能是教授看得資料太多，學生檔案若未做好統整，教授也難留下印象。他也以自身習慣為例，他在看資料時常會做小筆記，但一人不會寫超過20字，也因此學生自己覺得重要的部分，可能是我們沒有記下來的。

高中生認為大學教授沒在看學生耗時三年製作的學習歷程檔案。文化大學教務長方元沂表示，面試考得是學生臨場反應能力，厲害的同學要有辦法回應問題。比如當教授問起什麼是法律，學生可將自身學習歷程檔案融入，好比過去參加什麼活動，又或是在營隊活動中的反思，把最有特色的地方凸顯出來。

大直高中輔導主任吳姿瑩則說，面試重視與人互動溝通的能力，學生也可以自己cue自己的亮點，但建議有條理的表達，從容地展現個人特色，尤其是就讀動機。她也提醒，考生應盡可能將自我介紹濃縮再濃縮，保留時間讓教授追問對你的好奇。

台灣大學本周末尚有五分之二的科系要舉辦二階甄試，台大註冊組長李宏森表示，各校系評分三倍率的學生中，確實無法保證所有老師都有充裕時間仔細閱讀資料，但他建議學生能反向操作，把自己所學習到的成果，在教授提問時好好表達，至少老師當場能感受到學生的積極主動，若教授對學生成果有疑義，也能藉由口試雙重確認。

教育部表示，各大學皆藉由檢視多種類資料，並以多面向綜合評量進行招生選才，若有個別大學或個別校系參加申請入學，卻認為備審資料不重要、傾向不以此選才，教育部會評估並調減該校系申請入學招生名額比率，維護申請入學精神。