以前聯考有多難？網揭「殘酷2魔王」：數學30分上台大醫

大學考試不斷革新，但應該有不少人聽過「聯考」制度，是台灣教育史上曾經存在的大學入學考試測驗，於2001年廢除，改以「多元入學方案」替代。近日有網友發現，朋友考上陽明醫，重考上台大醫，但他聯考「數學只有30分」，讓他好奇「聯考到底有多難？」，引起熱議。

一名網友在PTT以「以前聯考數學到底多難」發文，他表示朋友第一次考上陽明醫，後來重考變台大醫，但他聯考數學只有30分，另一位朋友，號稱全台第一名的某方面學者，但他聯考數學卻更低，只有10分，讓他很疑惑「聯考數學到底有難？」。

貼文出馬上引起網友討論「很難啊，我爸媽好像都考不到30分，他們都是博士」、「以前擠大學窄門，現在大學都自己倒閉」、「某數學名師整天說我數學聯考25分上數學系」、「以前大學真強者，之後9分上大學」。

不過許多人指出，最難的其實是「倒扣+計算題」、「有倒扣只能分出很強跟很弱的」、「倒扣複選超爽的，完全填錯就扣兩題分數」、「我們那時代聯考高標好像才40幾分，年代久遠忘了大概多少，基本上高中聯考數學高標沒有到60分的算常態，更老的分數更變態考試不能亂猜，不會寫空下來常有的事，因為寫錯就倒扣了」。