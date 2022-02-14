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成大祭高額獎學金搶學生 最高達500萬元

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大提供辰星計畫獎學金60萬元（兩萬元美金）給優秀學生出國研習。圖／成大提供
成大提供辰星計畫獎學金60萬元（兩萬元美金）給優秀學生出國研習。圖／成大提供

連頂大都要祭出高額獎學金搶學生，國立成功大學最近發起「辰星計畫獎學金」，提供優秀學生出國研習，每人最少60萬元，而像是電機系最優秀的學生，各項獎學金相加約有500萬元，展現學校培育頂尖人才的企圖心。

但頂尖大學高額獎學金也引發討論，認為連頂大都要這樣玩、可以看出學校之間的競爭，也有學校人員指出，台灣的招生制度僵化，即使有高額獎學金，搶優秀學生仍比不上國外。

成大上個月公布辰星計畫獎學金，由學校的北美校友基金會發起，與學校預計籌募近億元的經費，提供這項獎學金，每年大約補助150名學生。

成大教務長王育民表示，除了60萬元獎學金，海外校友的「大手牽小手」更是辰星計畫的一大重點，往往學生出國交換到了當地便得靠自己摸索、尋找資源，但透過辰星計畫，便能藉此牽起校友與學生的連結，學生出國交流時將有機會進入校友公司實習、資助生活費等相關資源，提供海外遊子更多實質協助。

王育民表示，成大各學系亦有相當豐富的入學獎學金。以電機工程學系為例，凡學測滿級分且以第一志願選填成大電機系者，除可申請電機系每年一名400萬獎學金，還可申請「國立成功大學獎勵優秀高中生就讀獎學金」40萬，加上辰星計畫60萬，最高可獲得獎學金500萬元。

而一般成大學士班入學優秀新生，則有機會拿到學校40萬元獎學金，藥學系與醫學系則是60萬元，如果再加上辰星計畫，學生領到的獎學金總計100到120萬元不等。

成大北美校友盧克修於全球半導體產業具重要貢獻，慷慨提供30萬美元捐助辰星計畫，希望鼓勵新世代成大學弟妹多方拓展視野，培養國際競爭力。

盧克修表示，當今產業世界供應鏈趨勢明顯，與國際接軌是必要趨勢。「成大學生向來務實、努力，不好高騖遠。未來還能更活潑、更有想像力，在盒子外面思考（think outside the box），追尋更高、更好的成就」。

學校表示，辰星獎學金發放對象包括大學部與研究所。大學部分，優秀高中生獎學金與書卷獎得者，就有極大的機會成為辰星獎學金的候選者，而研究所的部分則是採各系推薦、各院審核的方式進行，最後再經由校級單位審核。

成大提供辰星計畫獎學金給優秀學生出國研習。圖／成大提供
成大提供辰星計畫獎學金給優秀學生出國研習。圖／成大提供

成大 成功大學

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