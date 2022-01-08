學測在即 左營高中找牧師為考生祝禱也到孔廟祈福

大學學測元月21、22、23日登場，高雄左營高中教務處繼去年10月舉行學測破百誓師大會後，今日更請基督教牧師幫高三考生祝禱，也在左營孔廟舉辦考生祈福活動，透過寫祈福卡和過智慧門等儀式，讓考生能增廣智慧，一舉金榜題名，考上理想校系。

祈福儀式由校長張簡玲娟擔任主祭，家長會長吳進萬、行政團隊及高三導師們當陪祭，儀式中準備象徵聰明的蔥、勤學的芹菜及好彩頭的菜頭及考運暢旺的鳳梨，家長會也為每名高三學生準備祈祈福板掛飾、包子、狀元糕及粽子，象徵「包高中」。

今早各班導師帶著考生進入孔廟大成殿，向至聖先師孔子行拜師禮並祈願，再魚貫走過「智慧門」，最後領取「包高中」點心盒完成儀式。參與的考生紛把祈福卡掛在大成殿前的祈願牆，祈求考運亨通。