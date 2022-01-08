快訊

逕博生逐年增還得增額錄取 台大教授公認「平均水準最高」

搶打第三劑？北市副市長蔡炳坤曝驚人後台數據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測在即 左營高中找牧師為考生祝禱也到孔廟祈福

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
左營高中今在高雄孔廟舉辦祈福活動，學校特別架起「聰門」讓考生穿越，希望一舉金榜題名。記者王昭月／翻攝
左營高中今在高雄孔廟舉辦祈福活動，學校特別架起「聰門」讓考生穿越，希望一舉金榜題名。記者王昭月／翻攝

大學學測元月21、22、23日登場，高雄左營高中教務處繼去年10月舉行學測破百誓師大會後，今日更請基督教牧師幫高三考生祝禱，也在左營孔廟舉辦考生祈福活動，透過寫祈福卡和過智慧門等儀式，讓考生能增廣智慧，一舉金榜題名，考上理想校系。

祈福儀式由校長張簡玲娟擔任主祭，家長會長吳進萬、行政團隊及高三導師們當陪祭，儀式中準備象徵聰明的蔥、勤學的芹菜及好彩頭的菜頭及考運暢旺的鳳梨，家長會也為每名高三學生準備祈祈福板掛飾、包子、狀元糕及粽子，象徵「包高中」。

今早各班導師帶著考生進入孔廟大成殿，向至聖先師孔子行拜師禮並祈願，再魚貫走過「智慧門」，最後領取「包高中」點心盒完成儀式。參與的考生紛把祈福卡掛在大成殿前的祈願牆，祈求考運亨通。

左營高中表示，日本文化中將面臨高考的學生在大考來臨前，都會到神社把心願寫在「繪馬」（木製祈福卡）上祈求合格，這次為考生的祈福板與繪馬相似，於是用「合格」二字，一方面在日文中有考試通過的意思，另一方面中文也有符合標準的意思，因此使用祈福版「合格」二字，最能表達學生們的期望。

大學學測在即，左營高中為高三考生舉辦祈福活動，希望學生都能金榜題名。記者王昭月／ 翻攝
大學學測在即，左營高中為高三考生舉辦祈福活動，希望學生都能金榜題名。記者王昭月／ 翻攝

孔廟 學測 孔子

延伸閱讀

確診不能補考學測 研議配套補救

學測如確診不補考引譁然 陳時中：非我決定

大學入學測驗確診者不給補考 立委林奕華：損害考生權益

確診沒補考 家長盼有配套

相關新聞

學測在即 左營高中找牧師為考生祝禱也到孔廟祈福

大學學測元月21、22、23日登場，高雄左營高中教務處繼去年10月舉行學測破百誓師大會後，今日更請基督教牧師幫高三考生祝...

大學術科試場公布 不開放陪考、入考區要配戴口罩

大學術科考試將於1月25日至2月9日舉行，今年共有8700名考生報考，大學術科考試今天公布「試場分配表」，因應疫情進入考...

學測9大防疫措施曝光！每間試場只排36人、確診沒補考

學測倒數15天，但逢桃園市本土疫情延燒，也為大考增添變數。大考中心今天表示，學測將如期進行，並公布學測九大防疫措施，包括...

她自律讀書還替弱勢課輔 成嘉義高商首名高職考上台大

嘉義高商國貿科三年級蕭依蘋父親早逝，她努力讀書，獲技藝競賽優勝，課餘還在教會幫弱勢童課輔，藉特殊選才錄取台大會計系，成為...

比醫牙熱門？資優生紛紛改填「這1系」 網曝優勢：已成必然

選填大學志願是許多高三生的重大抉擇，其攸關一個人未來可能從事的行業。一名網友點出「醫牙」和「電資」兩個領域，表示十年前若是要人從中二選一，一定是選「醫牙（醫學系、牙醫系）」，然而現在有很多資優生可能會選「電資（電機系、資工系）」，不禁好奇「現在醫牙還是有贏電資嗎？」

不隨學測洪流走 精誠中學3人錄取「百川計畫」

彰化私立精誠中學在今年度特殊選材中成績亮眼，張仁瑀、張沂竣、雷翔茲三學生錄取競爭激烈的陽明交大百川學士學位學程，徐育兆錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。