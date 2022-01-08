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學測在即 左營高中找牧師為考生祝禱也到孔廟祈福
大學學測元月21、22、23日登場，高雄左營高中教務處繼去年10月舉行學測破百誓師大會後，今日更請基督教牧師幫高三考生祝禱，也在左營孔廟舉辦考生祈福活動，透過寫祈福卡和過智慧門等儀式，讓考生能增廣智慧，一舉金榜題名，考上理想校系。
祈福儀式由校長張簡玲娟擔任主祭，家長會長吳進萬、行政團隊及高三導師們當陪祭，儀式中準備象徵聰明的蔥、勤學的芹菜及好彩頭的菜頭及考運暢旺的鳳梨，家長會也為每名高三學生準備祈祈福板掛飾、包子、狀元糕及粽子，象徵「包高中」。
今早各班導師帶著考生進入孔廟大成殿，向至聖先師孔子行拜師禮並祈願，再魚貫走過「智慧門」，最後領取「包高中」點心盒完成儀式。參與的考生紛把祈福卡掛在大成殿前的祈願牆，祈求考運亨通。
左營高中表示，日本文化中將面臨高考的學生在大考來臨前，都會到神社把心願寫在「繪馬」（木製祈福卡）上祈求合格，這次為考生的祈福板與繪馬相似，於是用「合格」二字，一方面在日文中有考試通過的意思，另一方面中文也有符合標準的意思，因此使用祈福版「合格」二字，最能表達學生們的期望。
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