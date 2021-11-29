知名大廠前進義大校園招募人才 實習錄取就有優渥津貼

義守大學和聯華電子首次攜手合作辦理實習說明會，招募對象以智慧科技學、工學院生為主，學生通過面試，每月可有3萬2000元實習津貼、住宿等優渥條件，活動吸引上百名學生參與。

聯電人力資源處招募部經理陳慧菁表示，超過2百名義大校友在聯電任職，表現受肯定，因此，透過履歷徵選和面試招募三、四年級生，錄取將會提供南科住宿與實習津貼。

義大副校長李樑堅說，台灣半導體產業有驚人產量與產值，知名大廠相繼到校園徵才，對學生而言是好機會，且實習是入職的最佳途徑之一，能評估是否準備好面對挑戰，也能探索未來職場方向。

電機系大四的鍾博丞說，企業大廠來學校舉辦說明會，可讓學生直接受惠；大三邱美璉說，能錄取知名大廠，又有好的實習條件，對未來就業發展會更有信心。

今年10月開始，有許多企業廠商在義大舉辦實習與徵才說明會，有關就業發展等相關訊息在校園正夯，加上首次與聯電合作，便吸引上百名學生參加。