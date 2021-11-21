搶救物理大作戰！頂大生物系換考科 建中班群急加課

111學年各大學校系參採考科組合多變，連頂尖高中都無法掌握。建國中學家長指出，建中第二班群吸引想就讀生醫學群的學生就讀，高三只開設生物、化學加深加廣課程，但無物理課。未料5日升學簡章出爐，驚見台灣大學醫學、生命科學、森林、昆蟲等系，明年考試分發都要採計分科測驗物理成績。建中承諾將在課餘時間加開物理課，供學生補修。

一名建中家長提到，他的孩子對生物感興趣，立志要以此類學系為志向。未料明年考招改制，相關科系竟宣布要參採物理。據了解，建中明天將召開臨時家長會，教務處主管將親自說明「如何補救學生沒學到的高三物理」。

建中校長徐建國則說，校內另一班群兼教物理、化學、生物，提供學生多元選擇，且在學生升高三前開放轉入。現仍留在第二班群的學生約20人，最近也有人反映要修物理課，於是學校規畫利用假日和放學時間，請物理教師加課。

徐建國和家長都說，距明年分科測驗只剩8個月，大學考試分發入學委員會本月初才公告簡章，且參採科目和往年很不同，是如今上演「搶救物理大作戰」的主因。部分頂尖大學校系甚至出現兼採分科測驗數學甲、公民成績的組合，違背高中規畫班群的邏輯，更讓高中師生措手不及。

全國高級中學家長大聯盟張錕盛同時是建中和中山女高學生家長，他直言考招變化如此之大，教育部應該要求相關單位在學生高一、高二時提前公告簡章。

張錕盛感嘆，新課綱打破傳統第一、二、三類組的規畫，鼓勵各高中發展更多元、有特色的班群，無非是為了讓學生知道自己要學什麼、適性發展。結果因簡章太晚出爐，反而像在告訴學生「不要知道自己想學什麼」，因為什麼科目都修，才有辦法應付突如其來的變化。