影／蔡英文提議學測英檢化 教長：明年考招制度不變

大學甄選會日前公布111學年各大學校系於考試分發管道的參採考科，高達1861系都宣布採計學測成績，約占此管道的98.5％。立委呼籲每年7月的分科測驗加考國文、英文來解決「一試定終身」問題，蔡英文總統10月30日與高中生對談，也說自己難接受一試定終身，未來可用「檢測（如托福）」來取代考試制度。

對此，今年上午出席立法院教育及文化委員會備詢的教育部長潘文忠表示，111學年的考招制度，將照原本106年公布的內容實施，考生也都已依此方式準備，不會改變。至於蔡英文總統提到採取檢定方式，需要由大學招聯會做更細緻的規畫，後續會做相關評估規畫。

潘文忠今天也說，蔡英文總統推行2030年雙語國家政策，教育部將全面推行，來提升學生的英語教學和學習。

按大學甄選會先前公告內容，111學年共62校、1889系在考試分發管道開設名額；其中1861系都將採計學測考科，占此管道的98.5％。

這項制度和往年不同。大學招聯會解釋，歷年考試分發以指考成績為主，只開放各校系將學測成績視作檢定，如要求報名者的學測國文科至少達均標，換句話說只是門檻；明年起，考試分發不但可將學測成績列為檢定，還能直接採計，將學測成績當作決定考生上榜與否的依據。

按科目分，雖然明年起分科測驗（目前的指考）刪除國文、英文，但國內多數校系看重這兩科。統計下來，明年考試分發要採計國文、英文學測成績的校系各約1600個。

還有零星校系看重學測自然、社會成績，38系本在考試分發管道採計指考物理、化學、生物考科成績，明年改採學測自然成績；87系過去採計指考歷史、地理、公民與社會考科成績，明年改採學測社會科考科成績。