快訊

這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅、動滋都到手價值1500元

AirPods 3掀大廠無線耳機大亂鬥！ 1圖看透各家續航力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10萬人報考高中英聽測驗 應考規則與成績用途一次看

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國10萬449名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日展開。本報資料照片
全國10萬449名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日展開。本報資料照片

全國10萬449名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日展開。大考中心今天公告，即日起開放考生查詢試場分配表，可自行到官網高中英聽試務專區查詢，或撥（02）2364-3677查詢。

大考中心表示，10月23日的英聽測驗分31個考區、50個考分區、2917個試場。上午場考試時間為11時到12時，下午場為14時到15時，考前1小時開放考生量體溫入場，如體溫超過標準，將移往防疫試場應考。考試要全程戴口罩，若身心狀況特殊沒辦法戴，可申請到特殊試場應考。

大考中心提醒考生，考試時要戴有效證件，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證。考試不得攜帶智慧型手表等行動裝置入座，行動電話要完全關機，並放於臨時置物區，否則若在考試期間發出聲響，扣減3題到全部的分數不等。

大考中心說明，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限3年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文四大題型，今年簡章宣布新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

高中英聽測驗成績由高至低依序分為A、B、C三級，按大學甄選會公告，111學年個人申請參採高中英聽的50個校系中，15系要求A級，包括台大、台灣師範大學、政治大學、清華大學、中興大學等校的外語和英語系，以及醫學相關科系如中國醫藥大學醫學系、陽明交通大學牙醫和藥學系等。另有32系要求達B級，2系要求達C級。

至於111學年的繁星推薦管道，則高達64個校系要參採高中英聽，比去年增加5個，其中台大人類學系、興大中文系都要求達B級。至於考試分發管道，明年一共49個系要看英聽，比去年略減2系。

英聽 台大 科系

延伸閱讀

大學小到停車格畫跑道 全國這校最小每生只享1廁所

台大外文系首參戰 111學年50系個人申請要看高中英聽

高中英聽測驗10萬人報名！ 確診或匡列者若私自應考 將取消資格

學測國文為何「偶有錯字不扣分」？大考中心這麼說

相關新聞

10萬人報考高中英聽測驗 應考規則與成績用途一次看

全國10萬449名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日展開。大考中心今天公告，即日起開放考生查詢試場...

台大外文招生 首度參採英聽

大學甄選入學委員會近日公告一一一學年各校系採計英聽情形，有五十個校系個人申請要參採，比去年略減一系，僅七年前的三分之一。...

台大外文系首參戰 111學年50系個人申請要看高中英聽

大學甄選入學委員會公告111學年各校系採計英聽情形，有50個校系個人申請要參採，比去年略減1系。台灣大學外文系、中國醫藥...

高中生支持學測國文偶有錯字不扣分：「達意」較重要

大考中心今年9月底公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，國文科「偶有錯字」不扣分，引發討論。國文學者認為這是當前網路...

高中英聽測驗10萬人報名！ 確診或匡列者若私自應考 將取消資格

111學年度高中英語聽測驗（簡稱111英聽）第一次考試將於10月23日舉行。今年報名人數共10萬449人，比去年少649...

學測國文為何「偶有錯字不扣分」？大考中心這麼說

大考中心上周公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，國文科「偶有錯字」不扣分，引發討論。國文學者認為這是當前網路上「錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。