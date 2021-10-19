10萬人報考高中英聽測驗 應考規則與成績用途一次看

全國10萬449名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日展開。大考中心今天公告，即日起開放考生查詢試場分配表，可自行到官網高中英聽試務專區查詢，或撥（02）2364-3677查詢。

大考中心表示，10月23日的英聽測驗分31個考區、50個考分區、2917個試場。上午場考試時間為11時到12時，下午場為14時到15時，考前1小時開放考生量體溫入場，如體溫超過標準，將移往防疫試場應考。考試要全程戴口罩，若身心狀況特殊沒辦法戴，可申請到特殊試場應考。

大考中心提醒考生，考試時要戴有效證件，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證。考試不得攜帶智慧型手表等行動裝置入座，行動電話要完全關機，並放於臨時置物區，否則若在考試期間發出聲響，扣減3題到全部的分數不等。

大考中心說明，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限3年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文四大題型，今年簡章宣布新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

高中英聽測驗成績由高至低依序分為A、B、C三級，按大學甄選會公告，111學年個人申請參採高中英聽的50個校系中，15系要求A級，包括台大、台灣師範大學、政治大學、清華大學、中興大學等校的外語和英語系，以及醫學相關科系如中國醫藥大學醫學系、陽明交通大學牙醫和藥學系等。另有32系要求達B級，2系要求達C級。

至於111學年的繁星推薦管道，則高達64個校系要參採高中英聽，比去年增加5個，其中台大人類學系、興大中文系都要求達B級。至於考試分發管道，明年一共49個系要看英聽，比去年略減2系。