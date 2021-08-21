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大考分發3萬4569人登記 8月31日放榜

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
指考上周放榜，110學年度大學考試入學分發登記志願今天截止，共有3萬4569人完成登記。本報資料照片
指考上周放榜，110學年度大學考試入學分發登記志願今天截止，共有3萬4569人完成登記。本報資料照片

指考上周放榜，110學年度大學考試入學分發登記志願今天截止，共有3萬4569人完成登記，接下來將進行電腦分發作業，預計8月31日上午放榜。

大學考試入學分發以指考成績進行分發，大考分發會指出，今年共有63校參與招生，合計提供3萬6327個招生名額，比去年增加3049個，各招生管道回流名額總計1萬1546名，也比去年增加2706個，大幅提升30.6%。

大考分發會指出，今年登記志願至今天下午4時30分截止，共有3萬4569人順利完成登記，為能讓考生順利開學，將立即進行志願分發的電腦作業，8月31日上午於大考分發會網站放榜，屆時將提供最低錄取分數等數據，並同步受理考生分發結果複查。

今年大考分發共有76種採計組合，最低的登記標準落在「數學甲、物理、化學」3科的採計組合，3科原始總分達30分以上的考生即可登記。今年各系名額，以及各招生管道回流名額都較去年增加，預估錄取率會比去年（91.14%）上升。

放榜 指考

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