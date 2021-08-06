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防寵物大鬧考場！ 111年大考攜帶動物要扣3級分
大考中心今天開始販售111學年度考試簡章，包含高中英聽測驗、學科能力測驗、分科測驗3項考試。另外，今年學測有考生攜帶「蜜袋鼯」進試場，應試過程中跳到另一名考生身上，造成試場騷動，因是首次發生，最後交由大考中心考委會處理，今年也增列攜帶動物、昆蟲入場的罰則。
新課綱上路，首屆高中畢業生將於明年參與升學考試，111學年度也將調整考試制度，包含學科能力測驗（學測）考試天數從2天增為3天，數學科分為數學A、數學B；國文科維持分節施測，選擇題調整為國語文綜合能力測驗。
現行指定科目考試，111學年度名稱將改為「分科測驗」，考試天數從3天改為2天，不考國文、英文、數學乙，考試科目從10科降為7科。
另外，學測和分科測驗都將因應新課綱，新增混合題型或非選擇題型，由原分開作答之答案卡和答案卷，調整為一張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，並新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位；高中英語聽力測驗也從四大題增為五大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第五大題為「長篇聽解」。
試場規則部分，原答案卡、答案卷皆調整為答題卷，增列答題卷與作答用筆相關說明與規定；另外為防「蜜袋鼯」事件重演，違規處理辦法將增列攜帶動物、昆蟲等，與考生未於答題卷簽名欄簽名的罰則。
今年攜帶「蜜袋鼯」入考場的考生，最後經大考中心考委會決議，扣該考生該科成績三級分。大考中心今年也明定，若攜帶動物、昆蟲或標本及足以影響試場秩序的擬真模型進入試場，將以違規論處，以學測為例，將扣該科3級分。
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