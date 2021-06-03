111學年分科測驗刪3主科 音樂以外科系要另選1科參採

111學年大學指考改為分科測驗，刪除國文、英文、數乙，但全國近400系目前只採這三科，以藝術和商管學群為多。家長憂這些科系將無考科可採，衝擊科班生升學權益。大學招聯會今天表示，111學年各系仍要採計分科測驗至少一科，只有音樂術科校系暫緩一年實施，於112學年起上路。

按大學招聯會公布的111學年考招方案，各系在分發入學（考數甲、歷史、地理、公民、物理、化學、生物）管道至少採計一科成績，但有音樂術科校系陳情，相關師生準備不及，招聯會常委會同意此類科系暫緩一年上路，112學年起要按原公布方案實施，至少採計一科分科測驗成績。

招聯會執行秘書戴念華說，高中的藝才班新課綱中的社會、自然領域學分，只有一般高中生的三分之一，無法與一般生競爭考試成績。分析110學年各系採計科目，國內各音樂系全都只採計國文、英文，恐準備不及，故決議讓音樂系暫緩一年落實此制。

戴念華說，其他科系如美術系、體育系則無此現象，已有部分校系採計國文、英文以外的科目，所以一律於111學年納入新制。

高雄中學音樂班家長日前向外界陳情，學測後的音樂系個人申請有樂器限制，學生主修樂器若與目標學校招生需求不同，只能拚指考。若指考又不考音樂系採計的國文、英文，將衝擊音樂系學生升學機會，呼籲設立音樂系考生的配套措施。

另一方面，商管學系未來也將面臨無考科可採的困境，元智大學教務長、管理學院教授曾芳美曾說，管院的財金、資管系尤其重視數學與邏輯，往年都採國文、英文、數乙三科，指考改制後失去合適的對應科目。

據了解，多數商管學系擬加採公民，還有科系打算採計數甲，尚未定案。中山大學財務管理學系副教授唐俊華說，若採數甲，將影響高中選讀商管財經班群的學生，因為該班群高三不會安排數甲課程，學生更難在7月的數甲考試中拿到好成績，影響入學機會。

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