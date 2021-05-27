四技二專甄選入學 全面取消到校甄試、離島視訊

四技二專甄選入學為升學技專校院最大的招生管道，今年共計3138系科參與招生，技專校院招生委員會聯合會提醒，通過甄選入學報名資格及身分審查之統一入學測驗考生，需於110年5月21日起至5月28日進行第一階段報名作業；每名考生至多報名3個校系科（組）、學程。因應疫情，今年取消第二階段「到校」甄試項目，改為僅採「書面資料」評比；離島地區考生視訊面試作業也同步取消。

招策會表示，國內疫情升溫，全台各級學校停課至6月14日，因疫情停課考生無法向高中職學校辦理集體報名作業時，請考生務必依招生簡章所訂時間內辦理個別報名。個別報名方式為先於網路1次完成選填所欲申請校系科（組）、學程並確定送出，由系統核計報名費，考生須依規定方式及期限繳交報名費，始完成報名。

招策會表示，通過6月2日第一階段統一入學測驗成績篩選後，考生即可取得該校系科(組)、學程之第二階段指定項目甄試報名資格，考生須在6月2日至6月10日進行第二階段報名、繳費及備審資料上傳。

招策會提醒，因應疫情升溫，全國進入第三級警戒，甄選入學取消第二階段「到校」甄試項目，改為僅採「書面資料」評比；離島地區考生視訊面試作業同步取消。到校甄試項目總成績比率，將平均分配至統一入學測驗成績及書面資料成績。

招策會說，因應停辦原訂到校指定項目，二階甄試費用由750元調整為500元，並維持低收入戶考生免繳費，中低收入戶考生減免 60％，由考生依簡章所訂方式繳交各校指定項目甄試費。各項申請日程仍依簡章原期程辦理。

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