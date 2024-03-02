閱讀數學／台灣數學成績落差居世界第一 2022 PISA數學結果分析（三）

在PISA 2022年調查結果中，台灣學生「高表現」與「高焦慮」的現象引發許多討論。但其實，台灣學生「高表現」與「高落差」的現象，也值得關注。尤其是，本屆台灣學生彼此之間的成績落差，更躍居世界第一。我們可以如何解讀？

有些人對「落差變大」的第一個想法就是「強者越強，弱者越弱」，換言之，可能有越來越多孩子在數學之路上放棄了。但其實這只對了一半。因為根據數據顯示：台灣過去10年來的狀態是「高分群有退有進，低分群大致持平」。

▍成績落差擴大或縮小，端看高分群的表現

我們先觀察一下高低分群的成績變化。跟上一屆PISA相比，台灣學生成績的第90百分位數（PR90，高分群學生）大幅進步了31分，達到統計上的顯著差異；而第10百分位數（PR10，低分群學生）小幅退步了4分，不過這個退步幅度沒有統計上的顯著差異，因此可說是大致持平。

再把時間拉長來看：從2012年到2018年，台灣學生的PR90連續兩屆退步，整體成績落差也連續兩屆縮小；但從2018年到2022年，PR90一飆高，成績落差就再度擴大。同樣在這段期間，台灣學生的PR10則是一直都沒有顯著的進步與退步。所以，我們可以初步理解為：本屆PISA中，台灣學生的成績落差，主要是由高分群學生大幅進步所造成的。

▍跟世界各國相比，低分群「防守有成」

我們不禁好奇：這樣的變動趨勢，跟其他國家比起來，算是「好」嗎？其實，過去10年，OECD成員國的低數學素養學生（能力等級一級與二級）佔比，幾乎是全面增加，平均顯著增加了5.8%；相較之下，台灣的低素養學生佔比僅小幅增加了1.8%，不過這個增加幅度沒有統計上的顯著差異，因此可以算是持平。

在全世界學生數學素養都在下滑的浪潮中，台灣能夠守住低素養學生佔比，沒有跟著一起退步，其實已經算是「防守有成」了！但，就像所有事情都有一體兩面，低素養學生越來越難追上高素養學生，也是事實。

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。