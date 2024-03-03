寫作教室／113學測國寫「縫隙的聯想」沒靈感？ 從詞句下手吧
113年國寫情意題以《樹木教我的人生課》書中文章為引導，說明森林中的競爭原則：樹木為了能多接受一些陽光，只能拼命向上生長，但較為低矮的小樹、花草與昆蟲也因此落入黑暗中，這會影響森林生態。接著提到，要想確保樹木能充分接受陽光照射的空間，就需要砍掉過於密集生長的樹木，適時的給予陽光通過的縫隙。文末提出：「森林要想成為孕育新生命的希望之地，就需要有縫隙……。」
從這篇「森林需要縫隙」的科普文章中，請考生從「森林為什麼需要縫隙」作為思考跳板，再聯想人生是否也需要縫隙？並以「縫隙的聯想」為題，結合生活經驗或見聞寫下感悟。讀題至此，題目已經出現不只一次的「聯想」，這正是題目給的明示，提醒考生從森林縫隙聯想人生縫隙。
關於聯想手法並不是寫作的新方法，相反的可能是文學中相當古典的技法。從甲類事物因著某些關聯而想到乙類事物，自《詩經》中即可看見〈月出〉一詩「月出皎兮，佼人僚兮」從夜空皓月聯想到美麗佳人，其中聯想的關係建立在皓月與美人對作者而言都是美好的事物。回到學測情意題，聯想的思考上，需要把「森林」和「人生」適度的建立聯想關聯，同時要回應題文中告訴我們的縫隙概念。因此，我們回頭檢視文章時試著抽換文章中的關鍵句字詞：
森林的縫隙→人生的縫隙
森林→人生
爭搶陽光→爭搶成功
拼命向上生長→拼命向上追逐名利
開始共存的空間→開始共存的留白
由缺乏轉化為希望的空間→由馬不停蹄轉化為休養生息的空間
樹木之間為了生存必須展開激烈的競爭。為了能多接受一些陽光，它們只能拼命向上生長。……森林要想成為孕育新生命的希望之地，就需要有縫隙……。樹木的縫隙，既是結束和開始共存的空間，也是由缺乏轉化為希望的空間。
合綴文句即是文章聯想的核心概念，而與自己相關的生活經驗即可以此做發想，留白可以是放學後到補習班前的喘息，考砸模擬考後重新調整步伐的反思。
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