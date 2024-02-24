閱讀數學／低數學焦慮+成長型思維成績更佳 2022 PISA數學結果分析（二）

上週我們討論到，台灣學生在PISA的評量中獲得了第三名的佳績，然而，同時也顯現出高度的數學焦慮。在討論數學焦慮時，PISA同步納入了成長型思維的因素，所謂的「成長型思維」指的是「能力是可以培養出來的」這樣的信念。具備成長型思維的學生，通常更能夠從錯誤中學習，也更願意挑戰新事物。

而根據PISA的結果，低數學焦慮＋成長型思維的學生，平均來說成績會比高數學焦慮＋固定思維的學生要高出將近80分！換句話說，情緒、心態、成績這三件事情是互有關聯的。

▍為什麼既焦慮，成績又好呢？

「大家考試都還ＯＫ，但大家都怕數學。」這對我們來說可能是理所當然的現象，不過放諸世界各地（除了東亞），這其實是一個相對特殊的現象。於是我們來到了一個有趣的問題：「為什麼台灣學生既焦慮，成績又好呢？」

我們自己在現場觀察後的幾種可能是： ➀ 台灣學生投入大量的練習時間，換取成績 ➁ 普遍認為數學成績＝數學能力 ➂ 考試時間短但題目多，考試頻率又高 ➃ 其他

最後想說，每次我們看到這樣的結果，都會對第一線的老師與正在學習的孩子感到很敬佩，正是因為老師用心教學，學生認真學習，我們才能有如此傲人的成績。可是在傲人成績的背後，我們也都清楚還有更多議題要克服。

數學很重要，不只是因為考試會考，而是因為它是一種描述自然、科技、社會與生活的語言；數學的價值也不在於拿取高分或是在PISA中成為台灣之光，而是要讓我們學會一種「能夠延伸直覺」的思考方式。也不只限於數學，我們很期待台灣學生有一天在國際教育評比上，不僅成績傲人，更展現出樂於學習的一面。

（未完待續）