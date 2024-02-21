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好讀周報／經歷顛簸前半生 日本嬤不忘夢想、成最年長漫才新人

聯合報／ 好讀周報
「婆婆」沖原建代以72歲的高齡在吉本興業出道，成為職業漫才藝人。（圖／吉本興業）
「婆婆」沖原建代以72歲的高齡在吉本興業出道，成為職業漫才藝人。（圖／吉本興業）

文／記者雷光涵

76歲的沖原建代是吉本興業劇場年紀最大的「漫才」（類似相聲）新人，藝名就叫「婆婆」。在戰後貧窮且重男輕女的時代出生，她38歲被診斷出乳癌，後轉移卵巢、子宮，前半生過得顛簸，卻沒忘記自己的人生清單：念大學、帶給人們歡樂。年過古稀進了日本最大喜劇經紀公司的學校，於72歲出道。

●入學唯一條件：能爬6層樓嗎

沖原71歲報名吉本綜合藝能學院（NSC），受理入學的唯一條件是：「妳能爬6層樓梯嗎」？依規定，學員不能使用電梯。她笑說，第一堂課老師忍不住問她，是哪位學員的監護人。

沖原本來是想報名普通的演員班。退休以後，她重拾國中時期的興趣，參加銀髮劇團。發現自己的演技是素人級，對劇場專有名詞也一無所知。演員學校都收25歲以下的年輕人，只有NSC沒有年齡限制。

71歲開始清晨5時起床，花兩個小時通學的日子，她表示這一年不覺得苦，「唯有用NSC的學籍，無法買電車學生票，有點遺憾」。

●入學前去健檢 被問有失智嗎

接獲錄取通知後，她前往銀行匯款。因為金額不小，行員怕她被騙，詢問匯款用途，她說是學校的入學金。行員問：「替您的孫子匯款？」沖原說是自己要去念搞笑藝人學校。對方一臉錯愕，找主管商量，兩人交頭接耳一番。她說，幸好有帶錄取通知去。入學前要取得健檢證明，醫師問哪個單位需要，得知是吉本的學校，驚訝地說，「您還好嗎，是不是有認知症（失智症）？」

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

●家族遺傳詼諧 貧窮中笑聲不斷

沖原對詼諧表演的啟發，來自家庭。她回憶，父親是非常有幽默感的人，六口之家雖然窮，總是笑聲不斷。比如家中零食盒的餅乾，會貼有「拿100日圓出來」或「含劇毒」的紙條；父親若跟孩子們說，「出發去免費的動物園吧」，前往的是賽馬場，全家透過柵欄縫看比賽。受父親的影響，自小便常透過收音機聽漫才。

●國中畢沒升學 函授念完高中

求知欲旺盛的她，希望繼續升學，國中老師也說可以申請獎學金。但在男尊女卑的年代，母親說，「女生不必念那麼多書」。沖原國中畢業工作存錢，念函授學校取得高中文憑。20幾歲與父母指定的對象結婚。

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